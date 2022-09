Armonie d'Arte Festival domani i Berliner Philharmoniker con "Omaggio all'Italia"

Armonie D’Arte Festival Domani a Scolacium la più prestigiosa compagine orchestrale del mondo In arrivo la formazione da Camera dei Berliner Philharmoniker con “Omaggio all'Italia”

CATANZARO 17 AGO - Mancano pochissime ore e la XX edizione di Armonie d'Arte Festival entrerà nel vivo. Domani, martedì 18 agosto, al Parco Archeologico Nazionale Scolacium di Borgia, alle ore 22, ci sarà un'eccellenza di prestigio assoluto: la Philharmonische Camerata, formazione da camera dei Berliner Philharmoniker - Violoncello Solista Tatjana Vassiljeva, Violino Solista Luiz Felipe Coelho - sviluppatasi in seno alla compagine filarmonica, proprio per combinare la piena sonorità sinfonica con la trasparenza e l’intimità camera-musicale, esplorando il rapporto tra individualità solista ed esecuzione di un ensemble totalmente omogeneo.

Un debutto in Calabria ed esclusiva italiana per uno straordinario tributo alla tradizione musicale del Bel Paese, fortemente voluto del direttore artistico Chiara Giordano che, soprattutto con il nuovo sottotitolo che dal 2020 si aggiunge al nome del festival – Nuove Rotte Mediterranee – intende valorizzare a tutto campo il patrimonio artistico nel Paese nella dimensione internazionale e di ogni dialogo e interpretazione possibile.

Di fatto, sarà un viaggio dal ‘700 al ‘900, raffinato ma anche di godibilissimo ascolto e con pagine celeberrime: la serata sarà aperta da un simbolico omaggio alle vittime del Covid con l'elegia “Crisantemi” di Giacomo Puccini, seguirà la terza serie de “Le Antiche Danze ed Arie” di Ottorino Respighi e il “Concerto per Violoncello in Sol maggiore G. 480” di Luigi Boccherini. Finale speciale con “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.armoniedarte.com. Inoltre, la biglietteria del Festival è aperta al Parco Scolacium tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, tranne il lunedi, e la sera dello spettacolo sino alle ore 22.