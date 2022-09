Armonie d'Arte Festival: Eleonora Buratto, Francesco Meli e Luca Salsi. Stasera a Scolacium tre delle voci liriche italiane di maggiore prestigio

CATANZARO 19 AGO - Dopo il successo dell'apertura con la formazione da Camera dei Berliner Philharmoniker e il loro speciale “Omaggio all'Italia”, altra serata di gran gala sul palcoscenico di Armonie d’Arte Festival con tre fra le stelle italiane più luminose della lirica contemporanea internazionale: il soprano Eleonora Buratto, il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi, in alcune delle pagine tra le più straordinarie di quelle opere che rappresentano nello stesso tempo patrimonio universale dell’umanità e connotazione profonda e preziosa dell’Italia nel mondo. E Armonie d’Arte, “ festival di pensiero emozionale sorprattutto” – come ama sempre ripetere il suo direttore artistico Chiara Giordano – ha voluto così porgere un momento dal valore fortemente simbolico per celebrare la rinascita della musica eseguita dal vivo; un doveroso omaggio alla cultura italiana dopo il periodo buio imposto dalla pandemia.

<<È la prima volta che ci esibiamo al Festival Armonie d’arte, del quale conoscevamo solo il prestigio di una programmazione veramente importante – dichiara a nome di tutti Eleonora Buratto, la voce femminile di questo trio di star italiane della lirica>>.

<<“Di quell’amor che è l’anima”, il titolo del nostro concerto - aggiunge Francesco Meli - incarna il senso dello spettacolo di stasera che ruota attorno a Verdi, per noi tre centro della nostra vocalità.>>

Felice di cantare in Calabria anche Luca Salsi, Rigoletto tra i più celebrati del mondo: <>

I biglietti sono acquistabili sul sito www.armoniedarte.com. Inoltre, la biglietteria del Festival è aperta al Parco Scolacium tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, tranne il lunedi, e la sera dello spettacolo sino alle ore 22.