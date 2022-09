Armonie d'Arte Festival. Stasera a Scolacium la leggenda del pianoforte Martha Argerich

CATANZARO, 25 AGO - Considerata “una delle più autorevoli interpreti della sua epoca, dotata, oltre che di capacità tecniche fuori del comune, di grandi qualità evocative e di ricerca timbrica e capace, al tempo stesso, di segnare le proprie interpretazioni con viva spontaneità”: lei è Martha Argerich e stasera sarà la protagonista di uno degli appuntamenti più attesi della XX edizione di Armonie d'Arte Festival.

La leggenda del pianoforte salirà sul palco del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia (Cz) in un appuntamento speciale per quintetto e voce recitante.

Interprete eccezionale per temperamento e personalità, con più di sessant’anni di carriera alle spalle, la grande pianista argentina è legata da un lungo e glorioso rapporto con l’Italia, che parte proprio dalla Calabria. A Crotone, infatti, nacque il suo venerato Maestro, Vincenzo Francesco Scaramuzza, il cui metodo ha poi formato anche il pianista ed eccelso direttore d’orchestra Daniel Barenboim. Nata a Buenos Aires nel 1941, la Argerich affascina per la potenza delle sue esecuzioni e per il mistero della sua indomabile personalità, tratteggiando un carattere libero e indipendente, che le ha fatto spesso cambiare repertorio, paese, collaboratori e legami familiari. Un personaggio davvero atipico nella tipica austerità della musica classica: tecnicamente vertiginosa, eccelsa soprattutto nell’esecuzione delle ottave a velocità portentosa, nel controllo delle dinamiche, nella fluidità dell’articolazione e delle note ribattute. È particolarmente famosa per le incisioni dei capolavori del XX secolo di compositori quali Sergej Rachmaninov, Olivier Messiaen, Sergej Prokofiev e Maurice Ravel; parte del repertorio che sarà eseguito in una serata che si preannuncia memorabile.

Stasera, per Armonie d'Arte Festival, Martha Argerich sarà insieme a Theodosia Ntokou, sempre al pianoforte, accompagnata dalla voce narrante della figlia, Annie Dutoit-Argerich e dal quartetto d'archi della Scala - Francesco Manara, violiono, Daniele Pascoltetti, violino; Simone Braconi, viola; Massimo Polidori, violnocello.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.armoniedarte.com. Inoltre, la biglietteria del Festival è aperta al Parco Scolacium tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, tranne il lunedi, e la sera dello spettacolo sino alle ore 22.