Arresti per violenta appropriazione della carta reddito di cittadinanza: ordine e criminalità a Girifalco. I dettagli

Prendono carta reddito di cittadinanza a uomo, arrestati i sarebbero appropriati con la violenza della carta del reddito di cittadinanza di un loro concittadino per pagare debiti di varia natura.

Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti, due dei quali già noti alle forze dell'ordine, con le accuse, a vario titolo, di atti persecutori, furto aggravato, rapina, estorsione, violenza privata e ricettazione.

Un un uomo di 45 anni e una donna di 31, già detenuta per altri reati, in concorso con un ventenne si sarebbero appropriati con la violenza e ripetute gravi minacce di morte della carta di un uomo di Girifalco e del telefono cellulare dello stesso per il pagamento di debiti di varia natura.

La vittima, viste le ripetute vessazioni e minacce, si è quindi rivolto ai carabinieri che al termine delle indagini, coordinate dalla Procura di Catanzaro, hanno ricostruito la vicenda.

L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Catanzaro Siano a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il ventenne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Comacchio (Ferrara) dove si trovava occasionalmente e ristretto nella casa circondariale di Ferrara. (Ansa)





in aggiornamento