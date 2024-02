Arresto a Siderno: sette pistole clandestine e 3 chili di droga trovati in locale deposito

Ventinovenne accusato di detenzione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti

SIDERNO (RC), 31 GEN. - Un ventinovenne è stato arrestato a Siderno con sette pistole clandestine e oltre tre chilogrammi di droga, tra hascisc e marijuana, trovati in un locale adibito a deposito. L'arresto è stato effettuato dalla Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria, accusando il giovane di detenzione di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine ha avuto inizio il 23 gennaio, quando la Polstrada di Vibo Valentia ha intercettato un uomo di 35 anni originario di Siderno che viaggiava su un'auto a noleggio con circa 1,8 chilogrammi di cocaina lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Successivamente, una perquisizione nell'abitazione di questo uomo ha portato alla scoperta di ulteriori stupefacenti, attirando l'attenzione della polizia sul fratello minore del 35enne.

Dopo aver terminato la perquisizione domiciliare, le autorità hanno monitorato i movimenti del fratello minore, che alla fine li hanno condotti a un immobile a Siderno. Qui, il ventinovenne si è reso conto della presenza delle forze dell'ordine ed è fuggito attraverso la finestra del bagno. Nonostante il tentativo di ingannare le autorità indossando un giubbotto di diverso colore, è stato successivamente rintracciato mentre usciva da uno stabile identificato come di sua proprietà.

Nel frattempo, gli agenti che presidiavano il primo locale, utilizzato come deposito e da tempo disabitato, hanno scoperto e sequestrato sette pistole clandestine, munizioni in abbondanza, 1,4 chili di marijuana suddivisi in 15 buste, e 1,3 chili di hascisc suddivisi in 3 buste.