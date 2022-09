Arriva il taglio del cuneo fiscale, Giuseppe Conte cerca il rilancio. Stanziati tre mld, misura per redditi fino a 40mila euro

ROMA, 24 GEN - Un taglio del cuneo fiscale nel 2020 per i redditi fino a 40 mila euro, che aumenterà da 80 a 100 euro il bonus per i salari più bassi, è la principale misura approvata dal consiglio dal consiglio dei ministri di ieri sera. Una misura fortemente voluta dal governo che ha anche stanziato allo scopo tre miliardi di euro.



"Fatti concreti", sottolinea il premier Conte, tornando a difendere l'operato del governo a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Il cdm ha anche stanziato 28,4 milioni per i danni del maltempo in Emilia-Romagna e 345 milioni per i terremotati del centro Italia. Impugnata la legge della Regione Sicilia sui vitalizi.