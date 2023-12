Arte Laguna Prize 18: prorogata la scadenza delle iscrizioni al 22 novembre 2023

Venezia – Arte Laguna Prize è conosciuto da 18 anni per essere il Premio che scova talenti emergenti nell’Arte Contemporanea. Le iscrizioni giungono da tutto il mondo e la giuria, composta da esperti internazionali, seleziona ogni anno 120 finalisti, tra artisti digitali, street artists, designers, videomakers, artisti del paesaggio, grafici, performers, fotografi, scultori, pittori.

L'attesissima 18° edizione di Arte Laguna Prize ha previsto già numerose collaborazioni, come quella con la ditta Incalmi, che si occupa di ricerca, progettazione e product development per importanti nomi del mondo del lusso, del design e dell’architettura, e crea oggetti unici al mondo per ispirazione, creatività e manifattura.

Incalmi richiede la presentazione di un’opera, di un progetto o di un prodotto di design nel campo dell’illuminazione, dell’oggettistica o dell’arredamento che preveda l’utilizzo della tecnica dello smalto a fuoco su rame.

Altro Premio Speciale quello offerto da PrimoPianoCucine, che ricerca artisti, designer, studenti e creativi che presentino un'opera o un progetto che possa descrivere l'importanza del vivere bene nei luoghi che circondano la persona nella vita di tutti i giorni.

E ancora Framis Italia che premierà la migliore proposta artistica che preveda l’utilizzo del proprio nuovo prodotto, il tape Framis, per il mondo del fashion.

Ma in autunno si sono aggiunte altre tre realtà:

NoName Studio che offre una residenza artistica a Shanghai,

energiauntozero che offre un Premio per raccogliere proposte artistiche al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sostenibilità ambientale e

IED Group, Scuola di Alta Formazione, che mette in palio uno dei loro corsi.

Per questa abbondanza di premi, formalizzati all’ultimo momento, l’organizzazione ha deciso di prorogare la scadenza delle iscrizioni al 22 novembre 2023, dando maggiore possibilità agli artisti di candidarsi a tali Premi.

La partecipazione, finora, è stata al di sopra delle aspettative, con un aumento delle candidature inoltrate del ben 30% rispetto all’edizione precedente, segno che l’Arte Contemporanea stà sbocciando sempre di più e creando nuove strade interessanti su tutti i fronti, sia per chi il talento lo esprime, sia per chi lo individua negli altri e ne fà buon uso, sia per la vita umana, sociale e l’ambiente.

Per le iscrizioni https://artelagunaprize.com/it/18-edizione-23-24/