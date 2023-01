"Artisti in Corsia", giovedì la consegna dei proventi per realizzare i sogni dei piccoli pazienti del "Pugliese-Ciaccio"

Catanzaro ha risposto con grande generosità ed entusiasmo all’appello alla solidarietà giunto anche quest’anno dall’associazione Acsa&Ste Ets, presieduta da Giuseppe Raiola, Direttore dell'Unità operativa complessa di Pediatria del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio” nonché presidente dell’Unicef Calabria, per la V edizione di “Artisti in corsia”. L’evento, andato in scena al Teatro Politeama lo scorso 21 dicembre ha visto tra gli organizzatori della V edizione di “Artisti in Corsia” assieme a Lions Club Catanzaro Host e Lions Club International Distretto 108 YA, l’Unicef Calabria e con il Patrocinio di Unicef, registrando il sostegno anche di numerosi sponsor. Giovedì 12 gennaio alle ore 16 – nella Sala Concerti di Palazzo de Nobili, sede del Comune di Catanzaro - verranno consegnati i proventi della V Edizione di “Artisti in Corsia” che saranno destinati al progetto “We will make your dream come true”, grazie a cui vengono ricevute le segnalazioni dai reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica del “Pugliese-Ciaccio” per la realizzazione dei sogni dei piccoli degenti. Alla conferenza stampa sarà presente il presidente Giuseppe Raiola, e i rappresentanti degli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione della serata.