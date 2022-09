Asd Bovalinese 1911. Salta l'Eccellenza. Chiarisce tutto il Sindaco Maesano in conferenza stampa

BOVALINO (RC), 24 AGO - E’ stato un fiume in piena il Sindaco, Vincenzo Maesano, che nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamani con inizio alle ore 11.30 presso l’Aula Consiliare ha reso noti, passo dopo passo, tutti quelli che sono stati i movimenti, gl’incontri e le trattative che si sono succeduti in questo ultimo mese al fine di salvare il “titolo sportivo” faticosamente conquistato negli anni…l’Eccellenza! Ricordiamo che il titolo sportivo dell’Asd Bovalinese 1911 era stato consegnato nelle mani del Sindaco lo scorso 17 luglio dalla vecchia dirigenza presieduta dalla Dottoressa Graziella Pollifrone, decisione che nonostante la volontà manifestata di lasciare a causa delle perenni condizioni fatiscenti dello stadio “Lollò Cartisano” avevano ugualmente portato i dirigenti ad iscrivere la squadra in tempo utile (22 luglio) al prossimo torneo di eccellenza.

Con un chiaro riferimento agli episodi intercorsi in questo mese tra amministrazione e vecchia società sportiva, il Sindaco Maesano, prima della conclusione della conferenza stampa ha detto: “C’è qualche sassolino che mi dovrò togliere e rinvio questa mia comunicazione e decisione a quando la problematica legata alla squadra verrà risolta. E’ un sassolino pesante ma che ora, grazie alla mia caratteristica di essere ancora più riflessivo di prima, cercherò di tenere ancora per me attendendo il momento giusto, lo faccio perché sono convinto che lo sport non debba essere impregnato, soprattutto quando si devono prendere decisioni importanti, di politica e questo purtroppo non è avvenuto!”

Poi si entra nel vivo della conferenza stampa che riportiamo di seguito in maniera sintetizzata: “L’Amministrazione Comunale non ha competenze specifiche sportive, giuridiche o amministrative per gestire un titolo sportivo, se non quelle d’indirizzo e promozione dello sport sull’intero territorio comunale. La rimessa del titolo sportivo, come spesso accade, viene fatta all’Ente che amministra soltanto come estrema ratio, come gesto finale quando un progetto sportivo non ha più le basi su cui poggiare le proprie fondamenta. Dispiace che nel nostro caso ciò sia accaduto per ben due volte nello spazio temporale di appena quattro anni!, questo fatto lo abbiamo accettato per senso di responsabilità verso il nostro paese, la nostra comunità e la storia ultra centenaria dell’Asd Bovalinese 1911, società cui tutti siamo particolarmente legati ed affezionati.

Nonostante il grande impegno profuso, soprattutto in questo mese, e anche perché alle tante parole non sono poi seguiti i fatti, in questo momento a Bovalino non ci sono le condizioni ideali per poter disputare il campionato di “Eccellenza”. In proposito rendo noto che anche l’ultimo tentativo messo in atto dal gruppo Amatori Friends Bovalino 2018 non ha avuto esito positivo nonostante la grande passione e volontà di risolvere la situazione. In questi ultimi due giorni si è fatto avanti un altro gruppo che può prendere la questione in mano, ma soltanto con una società che parta dalla 1^ categoria. Per questo, visti anche i tempi ristretti imposti dalla LND Comitato Regionale Calabria, urge sapere, entro venerdi per le ore 12, se questa cordata concretizzerà o meno il loro impegno. Questa scadenza, comunque, potrà subire una contrazione in quanto il Comitato Regionale ha necessità di ottemperare al più presto alla formazione dei gironi delle varie categorie ed alla stesura dei rispettivi campionati. Sento, inoltre, la necessità di ribadire che ad ognuno che ci ha chiesto notizie nel merito abbiamo subito rappresentato l’esigenza di portare avanti un progetto socio-sportivo giovanile e per questo ci siamo rivolti anche alla nuova scuola calcio intitolata ad un giocatore simbolo della gloriosa Bovalinese, la Scuola calcio “Gigi Frascà” ben diretta dal figlio Silvio. Abbiamo fatto di tutto senza lasciare nulla d’intentato, lo abbiamo fatto consapevoli che un’Amministrazione non può fare una squadra e neanche una società sportiva ma, ugualmente, abbiamo deciso di tentarle tutte per il bene del paese e della società amaranto.

Prima di terminare questa conferenza stampa, cui tenevo in modo particolare per far sapere alla cittadinanza ed ai tifosi soprattutto lo stato reale dei fatti, faccio presente che dal giorno della pubblicazione dell’avviso sono state contattate oltre 25 persone (tra singoli e gruppi) al quale sono stati forniti tutti gli elementi utili per la risoluzione della delicata problematica sportiva, evidentemente ciò non è bastato. Per quanto riguarda lo stadio “Lollò Cartisano” comunico che i lavori stanno procedendo ed i tecnici sono al lavoro, entro la prima settimana di settembre i lavori dovrebbero terminare per renderlo idoneo al campionato che si andrà poi a disputare. Prima dei saluti finali i ringraziamenti a quanti hanno contribuito fattivamente per la causa Bovalinese: il Dottore Enzo Federico, il Sig. Andrea Scordino, gli Amatori friends Bovalino 2018 unico gruppo ad avvicinarsi a noi in maniera concreta, i Boys e gli ultrà che hanno condiviso con noi questa scelta cercando di evitare la perdita del titolo sportivo e ringrazio anche la Dottoressa Graziella Pollifrone, Presidentessa della vecchia società, un saluto sincero che va al di la di qualsiasi pericolo di strumentalizzazione”





Pasquale Rosaci