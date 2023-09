Assessore regionale Pietropaolo (FDI) su evento ECR a Scilla

CATANZARO - 01 SET. - «L’ECR Party’s European Culture Weekends che parte oggi a Scilla è una straordinaria occasione per riportare la Calabria ed in generale le regioni meridionali al centro delle politiche di sviluppo europee. Congratulazioni all’on. Denis Nesci per avere organizzato questo importante evento in Calabria, con il prezioso supporto dell’on. Antonio Giordano, segretario generale dell’Ecr, che ha coinvolto i delegati dei partiti conservatori e riformisti di altri 13 paesi europei.

La loro prestigiosa presenza, insieme a quelle di numerosi ministri e della delegazione di Fdi all’Europarlamento è l’ulteriore prova di quanto il governo Meloni e Fratelli d’Italia considerino la crescita del Sud come una condizione decisiva per la crescita dell’intera Nazione». E' quanto afferma l'assessore regionale Filippo Pietropaolo (FDI), che prosegue: «Dalla Calabria Fratelli d’Italia traccerà una nuova visione di sviluppo rispetto alle politiche sterili dei decenni passati, interessando diversi settori, dall’agricoltura al mare, all’innovazione, al tema dell’indipendenza energetica, cruciale per una terra come la Calabria, ricca di fonti rinnovabili e proiettata sul Mediterraneo.

Passando per la grande opportunità offerta dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto, decisiva non solo sul piano della competitività, ma anche per mettere alla prova le enormi capacità tecniche dell’Italia e creare nuove occasioni professionali e lavorative. Sono certo che l’evento Ecr, attraverso lo stimolante confronto tra le esperienze e le proposte delle diverse realtà dei conservatori e riformisti europei, stimolerà nuove idee e darà nuove prospettive per portare le regioni del sud-Italia al centro dell’Europa».