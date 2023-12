Associazione “L’albero della vita”, grandissimo successo per la 1ª Festa del Volontariato

LUSCIANO. “Donare”. È stata questa la parola d’ordine della “1ª Festa del Volontariato” a Lusciano, una manifestazione che sicuramente lascerà un ricordo speciale nel cuore di tutti i cittadini e non. L’evento, organizzato dall’associazione “L’albero della vita”, coordinata da Luciano Abate, e patrocinato moralmente dal Comune di Lusciano e della Chiesa S. Maria Assunta, si è tenuto nei giorni 7 e 8 ottobre in via della Resistenza, nei pressi della scuola media ‘Ugo Foscolo’.

La festa ha visto la partecipazione di moltissime associazioni: “Libera”; “A.M.C.V.S”; “A.U.F.V”; “Telethon”; “Caritas”; “Amo”; “Andos”; “Fraternità Pontano”; “RiseUp”; “Avis Carinaro”; “WWF”; “AIL Caserta”; “Zenit”; “Felix”; “Diversamente”. E non solo; presenti anche il Sindaco di Lusciano Giuseppe Mariniello, il parroco della parrocchia di Lusciano, Giuseppe Liguori e il parroco Don Maurizio Patriciello della parrocchia di Caivano.

Durante le due giornate ci sono state diverse manifestazioni: la presentazione del libro “Strade Assassine - Sette storie vere” (ed. curato da Dino Frambati ed edito dalla NerosuBianco di Nicola de Chiara) dell’associazione “Mamme Coraggio e Vittime delle Strada”, presieduta da Elena Ronzullo, la quale ha regalato una copia al sindaco e al coordinatore Luciano Abate; la presentazione del libro “Il mare è…Rosa” (Vozza Edizioni) di Lucia Cerullo e Alessandra Vigliotti e promosso dall’associazione Riseup”; la presentazione del progetto “Battiti di cuore” organizzato dall’associazione “L’albero della vita”. Ci sono state anche esibizioni sportive: la “Volley Felix” ha tenuto tornei di pallavolo e la “Minibasket C.P.C Lusciano tornei di basket. Presente anche l’artista Lino Barbieri e il gruppo musicale “Foxyware”. Nell’ambito delle esibizioni culturali, si è tenuta anche una performance di teatro- terapia con ragazzi diversamente abili della “Coop. Sociale Zenit”. Inoltre, a disposizione dei partecipanti anche zone gastronomiche, animazione per bambini e lotteria di beneficenza.

“È stato bellissimo vedere tutta la comunità alla festa - afferma il coordinatore Luciano Abate -. Le due serate sono state un momento speciale, un momento di cultura e di educazione al dono. Voglio ringraziare i cittadini, le istituzioni, le associazioni, Don Patriciello e tutti gli altri che hanno reso questo evento indimenticabile. Presto partirà il progetto ‘Battiti di cuore’, promosso dalla nostra associazione ‘L’albero della vita’. Grazie a questo progetto metteremo a disposizione della comunità degli appositi macchinari per il controllo cardiaco. Speriamo - conclude - di fare sempre sempre meglio, sempre di più. Tutto per i nostri cittadini”.