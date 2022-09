Associazione Primo Maggio, weekend di cultura e musica a Cropani Marina

Cropani marina, 11 Settembre - La storica associazione Primo Maggio, con sede a Cropani, ha promosso e organizzato per il prossimo weekend due interessanti appuntamenti. Si partirà sabato 11 con la presentazione del libro “Frammenti di vita- L'umanità ai tempi del coronavirus”, scritto da Vitaliano Fulciniti e incentrato sulla personale e preziosa esperienza al Regional Hub Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.





A questo primo incontro, che si terrà in piazza Alcide Cervi alle ore 18 e 30, farà seguito, il giorno successivo, domenica 12 settembre, la presentazione della Collana Educazione e Cittadinanza Digitale, realizzata da Lupetti Editori, in collaborazione con A.I.C.S. – Associazione Italiana Cyberbullismo e Sexting e diretta da Alessandro Cecchi Paone. Presente per l’occasione lo stesso presidente nazionale A.I.C.S. Andrea Bilotto.





La manifestazione, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-contagio si concluderà con l’intrattenimento musicale del noto cantautore Santino Cardamone.