Atto intimidatorio contro l'imprenditore Pippo Callipo: Solidarietà da parte dei Sindaci della zona

In seguito al recente atto intimidatorio ai danni dell'imprenditore Pippo Callipo, i sindaci di Francavilla Angitola, Monterosso Calabro, Polia e San Nicola da Crissa hanno espresso un forte senso di solidarietà e vicinanza nei confronti dell'afflitto imprenditore.

I sindaci, Giuseppe Pizzonia di Francavilla Angitola, Antonio Giacomo Lampasi di Monterosso Calabro, Luca Alessandro di Polia e Giuseppe Condello di San Nicola da Crissa, hanno unito le loro voci per condannare categoricamente l'atto vile e intimidatorio che ha colpito l'attività di Pippo Callipo. Questo gesto non solo ha minato la serenità di Callipo e dei suoi dipendenti, ma ha anche inflitto un duro colpo al tessuto sociale della comunità.

"Hanno attaccato non solo un imprenditore, ma anche un membro importante della nostra comunità," hanno dichiarato i sindaci, esprimendo indignazione nei confronti dell'accaduto. "Condanniamo fermamente questo vergognoso gesto, che rappresenta un affronto non solo all'imprenditore Callipo ma a tutta la comunità che rappresentiamo."

Le autorità locali si sono mobilitate per garantire la sicurezza dell'imprenditore e dei suoi dipendenti, promettendo un'indagine approfondita per individuare i responsabili di questo atto criminale. Nel frattempo, la solidarietà e il sostegno da parte delle comunità locali sono chiari segni di resistenza contro qualsiasi forma di intimidazione.

L'imprenditore Pippo Callipo, riconosciuto per la sua dedizione e contributo alla comunità locale, ha ringraziato i sindaci e le comunità per il loro sostegno, promettendo di non lasciarsi intimidire e di continuare a contribuire al progresso e al benessere della zona.

L'unità dimostrata dalle autorità locali e dalla comunità sottolinea la determinazione nel contrastare la criminalità e sostenere coloro che, come Pippo Callipo, sono pilastri fondamentali per lo sviluppo locale.