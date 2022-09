Auguri per l’anno nuovo dal parroco della Chiesa del Carmine di Lamezia don Pino Latelli

Il parroco della Chiesa della Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme don Pino Latelli invia ai suoi fedeli e alla comunità lametina gli auguri di buon anno 2021 prendendo in prestito le parole della Sacra Scrittura «Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio».



Si tratta di un’ antica benedizione con la quale la liturgia fa entrare gli uomini nell’anno nuovo con la splendida certezza che cammineranno sotto lo sguardo e la protezione del Signore, che il Signore veglierà su di loro, che sarà loro vicino e li accompagnerà giorno dopo giorno. «Che bello sapere - commenta il sacerdote - che il Padre ci ama, è accanto a noi, è con noi in tutte le vicende della nostra vita e anche in questa battaglia contro il potente male invisibile.



Viviamo anche quest’anno restando saldi nella fede sapendo di essere figli di Dio che ci fa sperimentare il suo amore e la sua misericordia. Invochiamolo nelle difficoltà e nelle prove con la forza della preghiera e con la certezza di essere ascoltati ed esauditi e amiamolo con tutto noi stessi sempre di più».



Purtroppo sono state molte le difficoltà affrontate nel vecchio anno che sarà ricordato come l’anno della pandemia, un anno che entrerà nei libri di storia a causa del coronavirus e delle sue drammatiche conseguenze registrate in tutto il mondo. E nonostante la pandemia, il terremoto di due giorni fa in Croazia, la consapevolezza che è stato un anno tormentato da preoccupazioni, paure, sacrifici, distanze, dall’uso delle mascherine, da nuove abitudini, da milioni di morti da Covid, dalla processione di bare sui camion militari a Bergamo, dal viso stravolto dalla fatica di una infermiera travolta dalla stanchezza fra i reparti di terapia intensiva, tuttavia tanti sono i motivi per dire grazie a Dio.



« Infatti dobbiamo ringraziare il Signore – sostiene il prelato - per il dono del creato, della famiglia, dell’Eucarestia, della Chiesa, della vita, della salute, del cibo quotidiano, del lavoro. E ancora grazie al Signore per Papa Francesco che in questo tempo di tempesta è rimasto sempre accanto ai fedeli sorretto dalla forza della preghiera e nella solitudine più totale ci ha insegnato ad avere speranza e a confidare nel Signore.



E grazie al Signore – conclude don Pino - per il vescovo Giuseppe Schillaci che, nonostante il delicato intervento chirurgico nel pieno della pandemia, ha sostenuto e camminato con il suo gregge in questo anno pieno di difficoltà, di paure e di sofferenze; grazie per i medici, gli infermieri, il personale sanitario, le forze dell’ordine, i volontari, ma soprattutto grazie per i sacerdoti che sono morti sul campo per essere vicini agli ammalati di coronavirus».



Stasera , 31 dicembre, la comunità parrocchiale della Chiesa del Carmine alle ore 17.30, rispettando le norme anti Covid, rivolge gli occhi al Signore ed intona, insieme a tutte le chiese del mondo, il canto di ringraziamento del “ Te Deum” con la speranza che questi difficili momenti di disagio e difficoltà siano al più presto un lontano ricordo.

Nucifero Lina Latelli

Foto don Pino Latelli