Aumento di Allerta a 'Preallarme' della Protezione Civile sull'Etna: Possibile Attività Vulcanica Imminente. I dettagli

Incremento dell'Allerta a 'Preallarme' della Protezione Civile sull'Etna: Possibile Attività Vulcanica Imminente

La situazione relativa alla montagna dell'Etna ha raggiunto uno stato di maggiore allerta, passando dalla fase di 'Attenzione' a quella di 'Preallarme'. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana ha emesso un comunicato in cui si evidenzia l'alta probabilità di un evento vulcanico imminente.

Per quanto riguarda l'accesso alle zone sommitali del vulcano, le direttive presenti nelle 'Procedure di Allertamento per il Rischio Vulcanico e le Modalità di Visita per l'Area Sommitale dell'Etna', enunciate nell'ordinanza n.18709 del 4 aprile 2013 della Prefettura di Catania, mantengono la loro validità.

I sindaci delle località situate in prossimità delle cime dell'Etna e gli altri enti interessati sono invitati ad attuare le misure previste dalle procedure menzionate in precedenza. Questo include restrizioni nell'accesso alle zone coinvolte, il monitoraggio continuo dell'evoluzione dei fenomeni in corso, l'attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) e delle Organizzazioni Operative di Volontariato locali (Oo.d.V.), nonché l'implementazione delle procedure stabilite dal Piano Comunale di Protezione Civile attualmente in vigore.

Sebbene il livello di allerta per l'aviazione civile sia passato da 'verde' a 'giallo', al momento questa situazione non ha influenzato le operazioni in corso presso l'aeroporto internazionale di Catania, che continua a rimanere operativo. Tuttavia, sulla pagina ufficiale dell'aeroporto su internet, si segnala un problema di caricamento della lista dei voli.