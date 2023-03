Autismo, l'assessore Lazzaro: "Responsabilizzare la comunità per creare un ambiente accogliente"

“La campagna Catanzaro in Blu, che presenteremo domani in conferenza stampa, ci accompagnerà fino al prossimo 2 aprile, quando verrà celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Ma, in realtà, si tratta di un lavoro in progress, quindi destinato a durare, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una problematica concreta, che continua ad allargarsi e che impone quindi una pluralità di azioni in favore delle persone autistiche e delle loro famiglie”. Così l’assessore alle Politiche Sociali, Venturino Lazzaro, in vista della conferenza stampa di domani, venerdì 10 marzo alle ore 12:00 a palazzo De Nobili, per la presentazione della campagna Catanzaro in Blu.

“Un incontro dedicato agli operatori dell’informazione, il cui ruolo è fondamentale su tematiche particolarmente delicate come questa – aggiunge Lazzaro – ma che abbiamo voluto aprire alle associazioni e ai titolari di pubblici esercizi; soggetti con i quali in particolare pensiamo di avviare un percorso comune, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone nello spettro autistico, favorendone l’inserimento nella vita sociale. Questo perché – conclude l’assessore – se è vero che i servizi specialistici territoriali sviluppano progressivamente sempre più competenze, cliniche e diagnostiche è altrettanto vero che c’è un forte bisogno di creare consapevolezza nella comunità complessivamente intesa, perché è in essa che la persona autistica conduce la sua vita e quindi deve poter trovare un ambiente il più accogliente possibile”.