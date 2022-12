San Giustino incidente mortale. Auto fuori strada, quattro giovani morti, anche una 17settenne

Auto fuori strada in Umbria, quattro giovani morti. Erano tutti sulla stessa vettura, anche una diciassettenne

SAN GIUSTINO (PERUGIA), 03 DIC - Quattro giovani dell'alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro.

Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che - in base a quanto ricostruito finora dai carabinieri - è finita fuori strada.

Tra le vittime, due ragazzi e due ragazze, anche una diciassettenne. (Ansa).

In aggiornamento

C'è l'ipotesi che possa essere stata la strada bagnata la causa dell'incidente nel quale sono morti due ragazzi e due ragazze nella zona di San Giustino Umbro.

Per ricostruire quanto successo sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Città di Castello coordinati dalla Procura di Perugia.



L'incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo.

L'auto, una Fiat Punto, è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. I giovani sono tutti morti sul colpo all'interno dell'abitacolo.

In aggiornamento

Comune Castello annulla eventi

Il Comune di Città di Castello ha annullato tutte le conferenze stampa, inaugurazioni ed iniziative previste e programmate per la giornata odierna che lo vedono coinvolto in seguito alla notizia dei quattro giovani morti nella notte in un incidente strada.

La decisione è stata presa per disposizione del sindaco, Luca Secondi.