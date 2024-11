Auto ribaltata su viale Magna Graecia, intervento dei Vvf di Catanzaro

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata su viale Magna Graecia per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta una Opel Mokka che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare inizialmente contro il cordolo del guardrail ribaltandosi successivamente sulla sede stradale.

A bordo della vettura il solo conducente che riportava ferite lievi. Lo stesso usciva autonomamente dal mezzo e non necessitava di trasferimento presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo che veniva riportato su ruote. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Disagi per la viabilità. Il tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.