Fase 2 dal 4 maggio: autocertificazione, come compilare modulo ‘Spostamenti: congiunti e fidanzati’

Autocertificazione Fase 2 dal 4 maggio, Modulo spostamenti: come compilarlo. Cosa cambia col Dpcm: congiunti, seconde case e affetti stabili

ROMA 1 MAG - Dal prossimo 4 maggio come vi abbiamo spiegato in questi giorni – e come ribadiamo nei vari focus qui sotto – non servirà stampare una nuova autocertificazione: per la fase 2 servirà invece fare solo due opportune operazioni sul modulo spostamenti “vecchio” per rendere possibile l’uscita di casa con visita (sempre in “solitaria”) verso parenti, fidanzati e affetti stabili, i cosiddetti (e ancora non chiari) “congiunti”.



L’orientamento del Viminale – come riportato ancora oggi dal Corriere della Sera – vede la nuova autocertificazione senza l’obbligo di indicare le generalità dei congiunti, per motivi di privacy: basterà in primo luogo barrare/cancellare la frase «all’interno dello stesso Comune» (sotto l’area della situazione di necessità) e in seconda istanza basterà cancellare la parte «urgente» dal termine “assistenza a congiunti” nella fase conclusiva dell’autocertificazione dove bisogna dichiarare il motivo della propria uscita di casa. No a nuovi moduli, no a circolare cervellotiche: resta il punto di come le forze dell’ordine riusciranno ad attuare i giusti controlli, ma su questo sarà il Viminale a dover chiamare con i prefetti i criteri da adottare.

Scarica QUI PDF modulo autocertificazione ‘Spostamenti: congiunti e fidanzati’ (ultima versione)