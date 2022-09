Autonomia: Santelli, basta costi storici, guardare a fabbisogni. (V."Autonomia: Boccia, andare avanti tenendo..." delle 17.51).

REGGIO CALABRIA, 01 SET - "Personalmente ritengo che se ne possa parlare. Si possa parlare di riforme, ma prima di tutto ciò si deve abbandonare il discorso dei costi storici e bisogna rimettersi a discutere seriamente di quelli che sono i fabbisogni dei territori. Altrimenti è una presa in giro per le Regioni del Sud". Lo ha detto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, intervenendo al convegno digitale sul tema "1970-2020 Mezzo secolo tra luci ed ombre. C'è un futuro per il regionalismo?" promosso dal Gruppo del Pd alla Regione Calabria.