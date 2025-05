B.P.emme Quartet in concerto

BP Emme Quartet in concerto al Teatro LabArca: un viaggio emozionante tra Soul, Pop e cantautori italiani

Sabato 10 maggio alle ore 19.00, il Teatro LabArca di Milano ospiterà il concerto del BP Emme Quartet, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica. Sul palco si esibiranno Paola Zigoi (voce), Beppe Pini (chitarra), Mario Belluscio (basso e contrabbasso) e Silvano Dossena (batteria e percussioni), uniti da una profonda amicizia e una passione comune che li accompagna dal 2001.

Il progetto musicale nasce dall'incontro umano e artistico tra Zigoi e Pini, e si è arricchito nel tempo grazie alla collaborazione con Belluscio e Dossena. Il risultato è un repertorio che intreccia magistralmente brani iconici del Soul e Pop internazionale — da Sting a James Taylor, da Stevie Wonder a Noa — con capolavori della canzone d'autore italiana firmati da Lucio Dalla, Pino Daniele e Fabrizio De André.

Ogni pezzo, riarrangiato con cura, assume una nuova veste sonora: uno spettacolo variopinto, capace di condurre il pubblico in un viaggio di scoperta e riscoperta musicale, tra sonorità conosciute e nuove emozioni da vivere.

L'ingresso è riservato ai soci. Il contributo per la tessera è di 5€, mentre l’ingresso singolo costa 15€. È possibile prenotare scrivendo a [email protected].

BP Emme Quartet in concerto è molto più di un semplice live: è l’incontro tra talento, amicizia e amore per la musica, che si traduce in un’esperienza autentica e coinvolgente.