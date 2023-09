Badolato Tarantella Festival: Ritmi e Tradizioni del Sud Italia nel Cuore di Badolato Borgo

Presentazione Ufficiale del "Badolato Tarantella Festival": Cinque Giorni di Ritmi e Tradizioni dal 22 al 26 Agosto a Badolato Borgo

Badolato, [07/08/2023] - l'Amministrazione comunale di Badolato e i suoi collaboratori sono lieti di annunciare la prima edizione del " Badolato Tarantella Festival" , che si terrà presso il Borgo Antico dal 22 al 26 Agosto. L'atteso evento, dedicato alla celebrazione delle radici culturali e delle tradizioni musicali del Sud Italia, è stato presentato in anteprima il 6 Agosto nella sede del maestoso Palazzo Baronale Gallelli , gettando le basi per un festival indimenticabile.

L'edizione di quest'anno del Badolato Tarantella Festival vanta una straordinaria line-up di artisti di spicco, che contribuiranno a rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente. Tra le stelle che prenderanno parte a questo appuntamento culturale imperdibile, spiccano i nomi di "Eugenio Bennato" e il "Canzoniere Grecanico Antico".

Il palco del festival sarà illuminato anche da talentuosi gruppi locali, tra cui gli energici Antigua e il talentuoso cantautore Francesco Giannini.

Ma il Badolato Tarantella Festival non si limita solo a offrire performance straordinarie; l'evento offre anche una serie di corsi di strumenti etnici, progettati per dare ai partecipanti la possibilità di immergersi ulteriormente nelle radici musicali e nella cultura del Sud Italia. I corsi saranno condotti da musicisti esperti e forniranno un'esperienza formativa unica per coloro che desiderano approfondire le proprie abilità musicali e apprendere le tecniche tradizionali.

Inoltre, l'aspetto interattivo e coinvolgente dell'evento sarà ulteriormente arricchito da laboratori di giochi popolari, organizzati in collaborazione con associazioni locali. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nelle tradizioni ludiche della regione, scoprendo giochi e passatempi che hanno un profondo radicamento nella cultura locale.

Il Badolato Tarantella Festival si impegna a creare un ambiente autentico e coinvolgente per tutti i partecipanti, offrendo una rara opportunità di connettersi con le radici culturali e musicali del Sud Italia. Questo evento rappresenta un ponte tra il passato e il presente, un'occasione per celebrare l'arte e la cultura in uno scenario affascinante e stimolante.

Per ulteriori informazioni, dettagli sulla programmazione , visitare le pagine social oppure il sito ufficiale del Badolato Tarantella Festival

