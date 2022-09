Baia dei Canonici "al buio", il Consigliere Maiolo chiede l'intervento del Prefetto

CATANZARO, 29 MARZO 2021- Da anni protestano per lo stato di abbandono e per una situazione di degrado che da quasi tutti é stata ignorata. I residenti di Baia dei Canonici, stufi di rimpalli di competenza, di rinvii, avvocati e carte bollate, hanno richiesto l'intervento delle opposizioni consiliari, ribadendo che la loro battaglia non dovrá però subire alcuna strumentalizzazione.



E in questo caso specifico il Consigliere Maiolo ha subito precisato che lui é al servizio della comunità e che "é necessario garantire ai residenti la sicurezza". La missiva indirizzata al Prefetto é giá partita in mattinata. Da giorni i condomini e il comitato di quartiere manifestano una certa insofferenza ai tempi della burocrazia.

La paura dei residenti é reale. Ci si preoccupa per le strade non illuminate, si protesta per lo scarso decoro. Eppure la Baia dei Canonici era nata con la mission di divenire il fiore all'occhiello della costa Jonica, mentre oggi rischia di piombare nel degrado. I residenti da mesi protestano vivacemente. Giá in passato avevano promosso un contenzioso al Tar Calabria in cui chiedevano ai Giudici amministrativi di intervenire sulla questione.



I Giudici decisero di non procedere per "carenza di interesse", perché il Comune di Borgia aveva nel frattempo deciso di avviare la procedura di escussione della polizza fidejussoria (mai avvenuta). I residenti stanchi da anni di promesse, da continui rimpalli burocratici, nelle prossime settimane chiederanno udienza a Sua Eccellenza il Prefetto. La mancata accensione dell'impianto, peraltro giá sottoposto in data 20 agosto 2019 a collaudo, ad oggi risulta ancora spento, perché l'ente non lo ha ancora acquisito. La questione e i rimpalli di competenza durano da parecchi anni, ma i residenti promettono altre azioni eclatanti nelle prossime settimane. Siamo certi, vista anche l'unitá e la compattezza, che non si risparmieranno, provando a ottenere il proprio diritto alla luce, in ogni sede e modo lecito.