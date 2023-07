Vai col ballo..." Serate danzanti crotonesi e botricellesi con il celebre cantante e deejay Paolo Sestito

Ballando con Paolo Sestito: erate danzanti crotonesi e botricellesi. Le serate danzanti crotonesi e botricellesi sono un'occasione unica per immergersi nel mondo del ballo. "Vai col ballo..." potrebbe essere lo slogan di queste due serate settimanali, organizzate con grande cura da Paolo Sestito, noto cantante e deejay, come parte del programma di eventi estivi per godersi appieno la stagione nella città e nelle sue vicinanze.

Questi eventi sono sempre attesi con grande entusiasmo dagli amanti del ballo, e saranno resi ancora più speciali dalla presenza dal vivo di Paolo Sestito e dai coinvolgenti ritmi musicali che spaziano dal liscio caraibico ai balli di gruppo, dall'italiano all'internazionale, dagli anni '60 e '70 fino ad oggi.

Ogni sabato, ci si potrà divertire al New Paradise Ristorante Pizzeria, con una pista all'aperto che offre una vista mozzafiato sul Lungomare di Crotone. E ogni domenica, il Bar Anemi' (ex Bar Centrale) nel Villaggio Costa del Turchese a Botricello ospiterà un'altra serata indimenticabile.

Questa estate, non ci sono limiti di età per ballare.

Il liscio, il caraibico e i balli di gruppo sono da sempre un momento di socializzazione che coinvolge tutte le persone, indipendentemente dall'età. Non importa quali siano i gusti musicali o i generi preferiti, durante queste serate danzanti si potrà ballare e divertirsi insieme, creando momenti indimenticabili di condivisione e allegria.