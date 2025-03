Belvedere Marittimo, avventura e disavventura: escursionista soccorso dopo una caduta

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, è intervenuta alle ore 18.00 circa nel Comune di Belvedere Marittimo in Località Trifari, lungo il sentiero che porta al Rifugio Belvedere, per soccorso a persona.



Il malcapitato, un uomo classe 1967 che a causa di una caduta accidentale riportava un trauma al ginocchio sinistro. Intervento dei vigili del fuoco, congiuntamente ai volontari del soccorso alpino del Pollino e della Guardia di Finanza Speleo del Comando di Cosenza, è valso a raggiungere e recuperare la persona infortunata che veniva immobilizzata su barella e trasportata in zona sicura dove veniva affidata al personale medico (Misericordia Amantea) per le cure del caso e successivo trasferimento presso la clinica Tricarico di Belvedere Marittimo.



Sul posto presenti Carabinieri per gli adempimenti di competenza.



Intervento concluso nella tarda serata.