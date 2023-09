Sindaco Severino, Bilancio Comunale 2023-2025: tasse Invariate e focus su opere pubbliche e sicurezza a Santa Caterina dello Ionio

Tasse invariate per il 2023! L’amministrazione Severino approva il bilancio di previsione: al centro, opere pubbliche e sicurezza del territorio, ma anche decoro urbano e socialità. Santa Caterina dello Ionio, su convocazione del presidente Maria Criniti, nella giornata di ieri 15 settembre 2023, si è svolto il Consiglio Comunale di Santa Caterina dello Ionio, con l’obbiettivo di approvare il Documento Unico di Programmazione, unitamente al Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 ed alle aliquote delle tariffe comunali. Nel corso della seduta, intervenendo, il consigliere Cosimo Lanciano ha voluto così descrivere le maggiori opere che nel futuro prossimo saranno realizzate, andando ad incidere significativamente in alcuni ambiti e settori delicati come il contrasto al fenomeno di dissesto idrogeologico o anche la razionalizzazione dei sottoservizi e il campo dell’efficientamento energetico.

È intervenuta anche l’assessore Federica Carnovale che ha tracciato una sintesi analitica delle principali voci del Bilancio comunale, dai costi del servizio idrico, fognario, nettezza urbana fino agli investimenti, sottolineando come l’Ente, seppur nelle difficoltà finanziarie in cui versano tutti i Comuni, stia riuscendo a garantire i servizi essenziali. Hanno poi preso la parola i consiglieri Michele Rodà e Franco Schipani con l’intento di suggerire alcuni interventi da realizzare nell’ambito del decoro urbano e fornendo all’adunanza alcuni spunti di riflessione. Infine,haconcluso il sindaco Francesco Severino, che ha ripreso un po’ i numeri del bilancio specificando che si tratta di un lavoro attento e meticoloso che tiene conto delle esigue risorse a disposizione. “Dai dati acquisiti – ha definito il primo cittadino – siamo di fronte ad una situazione economico-finanziaria che richiede competenza ed attenzione.

La nostra, cari concittadini, è una gestione oculata delle poche risorse che il Comune ha a disposizione e, grazie ai nostri sforzi, questa amministrazione ha comunque sta avendo la capacità di garantire ogni servizio e, per il 2023, lasciare invariate le tasse scongiurando qualsiasi tipo di aumento per le famiglie. ” Nel concludere, il sindaco, ha precisato che vi è la possibilità di inserire nuove opere o altri investimenti fino al Bilancio di assestamento, previsto entro fine anno. Ha così inteso ringraziare la macchina amministrativa per il lavoro quotidiano ed ha precisato che ogni risultato è frutto di serietà, programmazione e capacità amministrativa!