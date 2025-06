Bilancio di Previsione approvato: oltre 100 Sindaci sostengono la Presidente Succurro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Bilancio di Previsione, 100 Sindaci danno fiducia alla Presidente Succurro. L’Assemblea ha anche discusso la questione dei TIS, sulla quale Rosaria Succurro ha fatto sintesi

Si è chiusa questa mattina alla Provincia la sessione di Bilancio, con la ratifica del documento contabile da parte del Consiglio Provinciale.

Il documento contabile ha avuto una prima approvazione in Consiglio Provinciale, per poi passare in Assemblea dei Sindaci per il previsto parere.

Un’Assemblea dei Sindaci gremita, con la presenza di almeno 100 Primi Cittadini – un numero che non ha precedenti nella storia della Provincia di Cosenza post riforma.

La Presidente Rosaria Succurro ha ringraziato i Sindaci per «la presenza massiccia, segno di grande attaccamento all’Ente e di rispetto istituzionale. Una risposta soprattutto a chi ha cercato di mistificare la realtà, paventando possibile atteggiamento di sfiducia nei miei confronti e che al contrario si è trasformata in un plebiscito di stima alla mia persona e al mio ruolo» - ha commentato la Presidente.

Come ampiamente noto, alla luce del risultato di Amministrazione pari a circa 83 milioni di euro si è reso necessario adottare le opportune misure di riequilibrio della gestione finanziaria e a tal fine è stato dato atto che si procederà con il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La Presidente ha dato altresì atto che l’Ente ha proceduto ad una ricognizione rigorosa del debito, che già al 2014 ammontava a 404 milioni di euro, derivanti dagli effetti della Legge Delrio, oltre ai gravami del Fondo di anticipazione liquidità, ai mutui con il Credito sportivo e agli ulteriori tagli di finanza pubblica.

L’Assemblea dei Sindaci, come secondo punto all’Ordine del Giorno, ha discusso approfonditamente della questione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS), laddove tantissimi Sindaci hanno tenuto a specificare di essersi trovati in un elenco fantasma, senza avere mai firmato alcun documento di sfiducia.

È stata una discussione schietta e plurale, con interventi anche contrastanti, alla presenza delle Organizzazioni Sindacali.

A fare sintesi la Presidente Succurro, che è anche Presidente ANCI Calabria e che in tale ruolo chiederà un incontro all’Assessore regionale Calabrese per la proroga dei termini di redazione delle delibere di giunta e per avere ulteriori chiarimenti in merito alla situazione che riguarda i Comuni in dissesto e predissesto.

L’appello finale di Rosaria Succurro è stato quello dell’unità di tutti i Sindaci, «al fine di fare fronte comune mettendo da parte le ambizioni personali di ciascuno per concentrarsi esclusivamente sul futuro dei lavoratori e sulla salvaguardia degli Enti».

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti