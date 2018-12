Bimbo leucemico chiama CR7, "venga a regalarci un sorriso per Natale"

BERGAMO, 24 DICEMBRE - La Juve sarà a Bergamo per affrontare l'Atalanta nel giorno di Santo Stefano, e Gabriel di Nembro, un bimbo bergamasco di 10 anni, sogna una visita di CR7. Il bambino dallo scorso giugno e' ricoverato al 'Papa Giovanni' per una leucemia mieloide acuta. La sua mamma Daniela ha lanciato un appello a Ronaldo perche' dia un sorriso al figlio. "Sono la mamma di Gabriel, un bel bambino di dieci anni che purtroppo dallo scorso venti giugno e' ricoverato al 'Papa Giovanni' per giocare la partita piu' difficile, quella della vita. Il suo avversario si chiama leucemia mieloide acuta. In questi giorni si e' sottoposto all'ultimo ciclo di chemioterapie.



Speriamo che si risolva tutto per il meglio e che tra qualche giorno possa tornare a casa. In ogni caso poi dovra' fare tutti i controlli per diversi anni. Gabriel avrebbe un desiderio: essendo tifoso della Juventus gli piacerebbe avere la visita di Cristiano Ronaldo o di qualche altro giocatore bianconero, visto che il 26 sono qui a Bergamo per giocare contro l'Atalanta. So che non e' facile, ma per lui sarebbe il regalo di Natale piu' bello". Oggi il fuoriclasse portoghese ha fatto visita ai piccoli pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.