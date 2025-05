Blitz nella Casa Circondariale di Paola: sequestrati cellulari, armi rudimentali e strumenti illeciti ai detenuti

Tempo di lettura: ~3 min

Paola: operazione ad alto impatto della polizia penitenziaria: sequestrati cellulari, caricabatterie e armi create rudimentalmente a detenuti italiani e stranieri

Ieri alle prime luci dell’alba, presso la Casa Circondariale di Paola, si è svolta una perquisizione straordinaria di ampia portata, che ha coinvolto oltre 60 agenti della Polizia Penitenziaria in un’azione coordinata, decisa e ad altissimo impatto operativo. Ne dà notizia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Durante l’intervento”, spiega Salvatore Panaro, vicesegretario regionale per la Calabria del SAPPE, “sono stati rinvenuti 5 telefoni cellulari, numerosi cavetti USB, caricabatterie, armi create rudimentalmente e altri strumenti atti ad offendere, tutto materiale illecito, scoperto nella disponibilità di diversi detenuti, sia italiani che stranieri. Un colpo inferto all’illegalità e un segnale forte: lo Stato non arretra”.

L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’importante ausilio di personale di Polizia Penitenziaria proveniente da altri istituti, che ha affiancato con competenza e determinazione i colleghi di Paola in questa attività . “Il SAPPE – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria esprime orgoglio e gratitudine per l’eccellente riuscita dell’operazione, sottolineando come, nonostante una condizione di pesantissima carenza d’organico, la Polizia Penitenziaria continui a garantire ordine, sicurezza e legalità”, prosegue il sindacalista. Il SAPPE denuncia con fermezza l’inaccettabile situazione di sotto-organico in cui versa l’istituto di Paola e chiede con urgenza al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria l’assegnazione stabile di nuovo personale. Non si può continuare a garantire sicurezza in queste condizioni: servono rinforzi subito. Chi lavora ogni giorno tra mille difficoltà merita rispetto, risorse e tutele”, conclude Panaro.