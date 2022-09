Boccia, linee guida su fase 2 pronte, oggi a Regioni

ROMA, 13 MAG - "Le linee guida" sulla Fase 2 "sono complete e saranno trasmesse alle Regioni questa sera. Si tratta di indicazioni che il governo dà per una tutela rigorosa ed esclusiva sul lavoro". Lo dice il ministro per le Autonomie Francesco Boccia al question time alla Camera.

Mobilità tra Regioni non prima di giugno Difficile consentire passaggio tra posti ad alto e basso rischio



Prima di giugno non ci si sposterà tra le Regioni. Lo ha confermato il ministro per le Autonomie Francesco Boccia al question time sottolineando che, ogni valutazione è rimandata a fine maggio. In ogni caso, ha aggiunto, "sarà più facile garantire una relazione tra regioni a basso rischio, sarà molto più complicato consentire il passaggio di cittadini da una regione a basso rischio ad una ad alto rischio".