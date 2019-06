Boom pace fiscale. Salvini, In dl crescita ok incentivi sexy shop

ROMA 12 GIUGNO - Mentre governo e maggioranza si apprestano a riaprire i termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali, arrivano i dati dell'Agenzia delle Entrate sui risultati ottenuti finora, da cui risultano richieste, fino a fine aprile, relative a quasi 13 milioni di cartelle per 38 miliardi di debiti. Matteo Salvini, a Porta a Porta, rilancia la tassa sulle cassette di sicurezza. "Ci sono centinaia di miliardi in cassette di sicurezza, fermi - ha detto -. Potremmo metterli in circuito per gli investimenti. Si potrebbe far pagare un'imposta e ridare il diritto di utilizzarli", con una nuova 'pace fiscale'. Nel dl crescita riammessi gli incentivi per il sexy shop.