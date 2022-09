Borse. Covid19 ecco le ripercussioni: "sale lo spread e scende il petrolio"

MILANO, 6 MAR - Il Coronavirus continua a far sentire il suo peso anche sulle principali borse europee, tutte in calo. Mentre milano cede il 2,04%, anche Londra perde l'1,5%, Francoforte il 2,09% e Parigi il 2%. Una situazione che ha ripercussioni anche sullo spread fra Btp e Bund tedesco, che torna a salire, raggiungendo i 184 punti. Parliamo di un aumento di 9 punti rispetto a ieri, mentre il rendimento del decennale italiano si ferma all'1,12%.



Vista la paura per il Covid19, sono però i mercati asiatici a soffrire maggiormente. La borsa di Tokyo ha perso il 2,7%, quella di Hong Kong il 2,16%, Shanghai l'1,2%, Shenzhen lo 0,74%. Seul ha perso il 2,16% e Sydney il 2,8%. Il Coronavirus non ha avuto un impatto solo sulle borse, perché anche il prezzo del petrolio è diminuito. Il Brent europeo raggiunge i 49,46 dollari al barile, mentre il Wti perde l'1% e si accosta intorno ai 45,44 dollari al barile.



Francesco Giordano