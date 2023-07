Bovalino: in cantiere non solo nuove assunzioni (dopo 30 anni!), ma anche tante opere pubbliche pronte a partire.

BOVALINO (RC), 13 GIU - Ad un anno esatto dal nuovo insediamento, l’Amministrazione targata “Agave” fa un primo bilancio sull’attività svolta e lo illustra ai cittadini con una diretta facebook del Sindaco Maesano.

Amministrare un territorio come il nostro riempie di orgoglio, ma impone tenacia, forza e una idea chiara di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere: ogni cosa che “si vede” è il risultato di un lavoro, a volte sfiancante, che “non si vede”, ma che è necessario.

Dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo e quella prossima del Bilancio di Previsione 2023-2025 si apre una fase nuova che inizia con un importante investimento sul personale attraverso un piano assunzionale che consentirà, dopo circa 30 anni, di assumere 7 nuove unità lavorative a tempo indeterminato e pieno (full-time) che vadano a implementare le forze già in servizio.

Ciò è possibile a seguito del risanamento economico-finanziario messo in atto in questi anni. Il maggiore investimento sarà fatto per assumere figure apicali che rappresentano il punto di svolta amministrativo fondamentale e definitivo per il nostro Comune, per il quale è prevista l’assunzione:

- di due dipendenti nell’U.O. Tecnica-Manutentiva-LL.PP. e Urbanistica Area Funzionari (ex categoria D), di cui uno mediante stabilizzazione del dipendente già in servizio a tempo determinato.

- un dipendente Area Funzionari (ex categoria D) nell’U.O. Economico-Finanziario e un dipendente Area Istruttori (ex categoria C).

- un dipendente Area Istruttori (ex categoria C) nell’U.O. Amministrativa-Affari Generali- Servizi demografici.

- un dipendente Area Funzionari (ex categoria D) e uno Area Istruttori (ex categoria C) nell’U.O. Vigilanza.

- a quanto sopra si aggiunge l’assunzione a tempo determinato di un altro dipendente nell’Area Funzionari (ex categoria D) ai sensi dell’art. 110 TUEL nell’U.O. Economico-Finanziaria.

Un investimento necessario al fine di ampliare la dotazione organica con figure professionali mancanti che vadano a sostenere e meglio coadiuvare il personale dipendente che fino a questo momento ha dimostrato grande senso di responsabilità e spirito di servizio nell’espletamento del loro lavoro.

Il lavoro oscuro, che ci tiene spesso “dentro gli uffici”, porterà nel breve termine ad altri risultati più evidenti all’esterno come l’avvio dei lavori della Casa della Cultura del Parco Rimembranze e del Lungomare per il quale, oltre agli stanziamenti già ottenuti, si procederà all’utilizzo delle economie dei lavori di risistemazione delle strade del centro urbano. Per l’avvio dei lavori del Lungomare abbiamo dovuto risolvere le controversie – mai affrontate - con il demanio sul titolo di occupazione dell’opera.

Parallelamente, procedono i lavori per la riqualificazione del Borgo di Bovalino Superiore, a cui finalmente verrà restituita dignità, e di Piazza Ruffo che presto potrà essere fruita con le sue bellezze storiche.

Ma il percorso continua soprattutto sulla programmazione con la progettazione per l’utilizzo di vari contributi ottenuti (Protezione civile, efficientamento energetico, messa in sicurezza ecc.), per un ammontare complessivo di circa € 345.000,00, che verranno investiti per la risistemazione di alcune strade, marciapiedi e altri piccoli interventi di segnaletica stradale, toponomastica e pubblica illuminazione. Ancora a breve saranno affidati i lavori per l’intervento di miglioramento della Scuola del Borgo con l’utilizzo delle economie dell’ampliamento del medesimo plesso ed è stato approvato il progetto di fattibilità per l’utilizzo delle economie dell’intervento dei lavori di rifacimento delle strade limitrofe al centro urbano. Tra pochi giorni al Parco dei Diritti dei Bambini verrà installata una vera e propria palestra all’aperto che consentirà una diversa e maggiore fruibilità del luogo.

Continuando con le iniziative culturali e di promozione del territorio nell’ambito del piano di comunicazione e marketing “Bovalino 365” si stanno programmando sia direttamente e sia in collaborazione con le associazioni numerose manifestazioni che vedranno al centro lo sviluppo turistico ed economico di Bovalino.

Il lavoro di quest’anno, di certo seppur poco evidente all’esterno, porterà buoni frutti, tanti e forse più di quelli del primo mandato durante il quale abbiamo ricostruito dalle macerie: i percorsi sani hanno bisogno di tempo e noi metteremo tutta la forza che abbiamo per restituire una Bovalino ancora diversa da quella che abbiamo preso nel 2017.