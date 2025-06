Bovalino: E’ ufficiale, Maurizio Lanzaro è il nuovo tecnico della Polisportiva Bovalino per la stagione 2025/’26.

Tempo di lettura: ~2 min

L’annuncio ufficiale era già nell’aria da diversi giorni, ma ora la società ha rotto gli indugi ed ha diramato il comunicato stampa che ufficializza, di fatto, l’arrivo a Bovalino di mister Maurizio Lanzaro.

Il nuovo tecnico, oltre ad essere stato un giocatore di buon livello nel panorama calcistico nazionale ed estero, è stato anche un professionista che si è sempre dedicato al calcio con impegno, passione e caparbietà anche sotto l’aspetto tecnico, divenendo così un allenatore molto ricercato, sia in Spagna che in Italia e, soprattutto, nella provincia reggina cui è rimasto sempre molto legato.

Di seguito il comunicato della Polisportiva Bovalino:

“La Polisportiva Bovalino è lieta di annunciare di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a Maurizio Lanzaro!

Mister Lanzaro, ex difensore di grande esperienza, ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di club prestigiosi come Roma, Palermo, Cosenza, Empoli, Reggina e Real Saragozza. Ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dalla Juniores del Racing Saragozza in Spagna, per poi guidare il Seregno in Serie C e D, il Delicias (Serie D spagnola) e, più recentemente, il San Luca.

A Mister Lanzaro il nostro più caloroso benvenuto a Bovalino, da parte di tutta la grande famiglia Amaranto! Le prime parole del nuovo tecnico: “Sono molto orgoglioso di aver sposato la causa Amaranto, alla guida di un club glorioso come la Bovalinese. Dopo la sfortunata stagione dell'anno scorso ho deciso di rimettermi in discussione con una nuova sfida e ho scelto Bovalino per la qualità del progetto, non potevo fare scelta migliore. Non vedo l'ora di iniziare e saluto calorosamente tutti i tifosi e l’ambiente Amaranto.” Forza Mister, insieme per una nuova stagione da protagonisti!

Il mister sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa non appena farà rientro in Italia dalla Spagna.”