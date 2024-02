Bovalino: Fuori dal dissesto si riparte con nuove ed importanti assunzioni

BOVALINO (RC), 16 DIC - L’Ente comunale di Bovalino, dopo oltre cinque anni di sacrifici dovuti soprattutto alle conseguenze del dissesto economico-finanziario decretato nel dicembre 2017 (delibera di giunta n. 35 del 23 dicembre), è finalmente uscito dal dissesto economico-finanziario sancito con delibera dell’OSL (Organo Straordinario di Liquidazione) n. 32 del 19/10/2023, un risultato che libera finalmente le mani all’Ente che può, così, procedere al ripianamento della pianta organica andata nel frattempo in forte sofferenza a causa dei vari pensionamenti e/o richieste di mobilità.

Alla luce della nuova situazione venutasi a creare, si rende noto che in data 01 dicembre 2023 sono stati assunti: l’Architetto Bruno Sansotta, attingendo alla graduatoria del vicino Comune di Ardore, che andrà a ricoprire l’incarico di responsabile dell’unità operativa urbanistica, servizi cimiteriali e demanio; l’ing. Antonio Ficara, che ha assunto la funzione di responsabile dell’unità operativa tecnica e dei lavori pubblici (determina dirigenziale R.G. 702 del 24 novembre 2023), mentre prima era a tempo determinato ed operava nell’ambito dei lavori previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), entrambi i professionisti saranno a tempo indeterminato. A completamento di questo quadro, lunedi prossimo 18/12/2023, sarà assunto in servizio, sempre a tempo indeterminato, anche il Dottor Antonio Muscari (che ha firmato il contratto di assunzione venerdì scorso) come responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario in sostituzione del Ragioniere Bruno Chirchiglia, che ha ultimato il suo incarico in data 31/12/2022.L ’assunzione è stata sancita con determina dirigenziale R.G. 755 del 13 dicembre 2023 e sarà espletata secondo le normative che disciplinano le procedure di mobilità. Ricordiamo che lo stesso, in questi ultimi anni ha sempre ricoperto l’incarico di responsabile contabile anche in altri Comuni della provincia reggina ed è stato Assessore al Bilancio del Comune di Bovalino.

Si tratta in pratica di unità lavorative professionali che andranno a ricoprire ruoli nevralgici della vita amministrativa ed economica dell’Ente, ruoli che negli anni sono stati soltanto tamponati alla meno peggio e che adesso, invece, avranno una copertura totale sia in termini di permanenza nel ruolo ricoperto che di alto profilo professionale posseduto. Fatto molto importante è che tutti saranno impegnati a tempo pieno (full time), un criterio che assicura la totale presenza presso gli uffici che potranno, così, disbrigare in maniera più celere tutti i procedimenti di specifico interesse. Ma le novità non si fermano certamente qui, sono previste infatti altre assunzioni, come il Comandante dei Vigili Urbani attraverso un concorso che sarà riservato ai dipendenti delle Forze Armate, requisito imposto dalla legge vigente e, ancora, due Vigili Urbani attingendo dalla graduatoria dell’ultimo concorso bandito, quello per intenderci che ha registrato l’assunzione dell’unico Vigile semplice attualmente in servizio (Francesco Comisso). Sono altresì previste le assunzioni di ulteriori due unità ex categoria C, uno destinato all’ufficio tributi (ricordiamo che da poco è andato in pensione il responsabile, Domenico Crupi) e l’altro all’ufficio anagrafe.

Pasquale Rosaci