Bovalino: Lungomare San Francesco di Paola. Finalmente partiti i lavori di ricostruzione

BOVALINO (RC), 04 MAR - E’ ancora ben presente ed impressa nella mente dei cittadini bovalinesi la sera del 24/02/2019, una sera in cui un tratto del lungomare San Francesco di Paola, nel Comune di Bovalino, franò sotto i colpi violenti di una fortissima mareggiata che causò, per fortuna, solo ingenti danni strutturali senza coinvolgere le persone. Infatti, il tratto di lungomare che va dall’ex lido “La Rocchetta” (ormai in completo stato di abbandono e pericolante) fino alle scalette che consentono la discesa in spiaggia ha ceduto sotto la violenza del mare causando il ribassamento del marciapiede e di quanto in esso contenuto (panchine, ringhiere ed aiuole) per un percorso lungo circa 150 metri. Il risveglio fu indubbiamente amaro e doloroso per i cittadini bovalinesi in quanto i danni provocati furono quantificati dagli organi tecnici del Comune in circa 1,5 milioni di euro, cui seguì ovviamente la richiesta urgente di finanziamento a tutti gli Enti sovraordinati per il ripristino e la messa in sicurezza dell’opera con provvedimenti mirati soprattutto alla protezione dal pericolo di erosione costiera, purtroppo ancora sempre presente.

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e Finanze, dopo la constatazione della grave situazione ambientale creatasi sul lungomare e l’ammissione a contributo per le spese (250.676,00) relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera (Decreto del Ministero degli Interni datato 07/12/2020), e grazie al successivo Decreto Interdipartimentale del 23/02/2021, emanato dallo stesso Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni ha ammesso il Comune di Bovalino ad un finanziamento complessivo pari ad euro 2 milioni di euro, una cifra considerevole ritenuta adeguata al ripristino dello status quo ante. In particolare, così distinta: euro 1.530.000,00 per esecuzione dei lavori; euro 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; ed euro 440.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Ora, dopo alcuni rinvii dovuti per lo più a questioni tecniche legate soprattutto alla viabilità, l’avvio dei lavori è avvenuto con i mezzi adibiti allo sbancamento dei ruderi ancora in piedi. Da quanto si è appreso i rinvii sarebbero stati causati dalla necessità di poter predisporre in totale sicurezza l’attraversamento di alcune vie del paese da parte dei “mezzi speciali” che saranno impiegati nel breve termine, problemi risolti grazie all’intervento tempestivo dell’ufficio tecnico e del personale preposto.

Di seguito riportiamo alcuni dati essenziali dell’opera in esecuzione, riportati anche sulla tabella posta ad inizio cantiere. Oggetto: “Ripristino strada lungomare San Francesco di Paola e messa in sicurezza con interventi di protezione da erosione costiera nel Comune di Bovalino”; Responsabile unico del procedimento (RUP) Ing. Antonio Ficara; Progettista del lavoro e direttore dei lavori, Ing. Rocco Aquino (capogruppo RTP); Approvazione del progetto con determina n. 314 del 17/11/2022; Importo complessivo dell’opera a base d’asta 1.530.000,00 più 30.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo pari ad euro 1.560.000,00; data inizio lavori, 04/12/2023 e data fine lavori 31/07/2024; Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 27,67%, pari a 1.106.649,00 più 30.000,00 per un totale di euro di 1.136.649,00 cui vanno aggiunti euro 250.676,00 relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera (Decreto del Ministero degli Interni datato 07/12/2020); Ditta esecutrice dei lavori, COLGEMA Group Srl con sede a Vallata (Av).

“Dopo la demolizione del muro già danneggiato dalle mareggiate -ha detto stamani il Geom. Pace, incaricato della Ditta Colgema- procederemo alla ricostruzione dello stesso che si poggerà su delle fondamenta collocate in profondità e che saranno realizzate attraverso l’utilizzo di mezzi speciali. La consistenza del muro sarà tale da evitare che in futuro si abbia a ripetere lo stesso danno. Poi si procederà alle rifiniture stabilite dal progetto con la collocazione di panchine, aiuole ed illuminazione che abbelliranno questo tratto di lungomare. I tempi di realizzazione riteniamo che possano essere rispettati rispetto a quelli previsti dal contratto e, quindi, l’ultimazione dei lavori avverrà entro il 31/07/2024. Mi preme segnalare l’attenzione che su quest’opera pone l’amministrazione comunale che con piglio ed attenzione ci sta con il fiato sul collo per far si che l’opera venga realizzata e conclusa in maniera eccellente e nei tempi prestabiliti. Questa sarà un’opera eccellente sotto tutti i punti di vista, se tutti i lungomari d’Italia fossero stati realizzati con queste tecniche e con questa cura sicuramente avremmo un paesaggio più bello e decoroso da vedere"

Pasquale Rosaci