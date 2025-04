Bovalino: Momenti di panico in prossimità del passaggio a livello. Auto bloccata all’interno dei binari.

Momenti di concitazione e panico a Bovalino (Rc), intorno alle ore 18.15, per un’auto marca Seat Ibiza guidata da una persona anziana rimasta bloccata all’interno delle sbarre del passaggio a livello lato sud (direzione Reggio Cal.).





L’auto è rimasta bloccata -a dire dell’anziano- a causa del fatto che la via d’uscita che porta sul Corso Umberto I° era completamente ostruita in entrambi i lati, sia dalle macchine parcheggiate sul fianco che da quelle che regolarmente scendevano per recarsi sul lungomare San Francesco di Paola.





In concreto, il conducente avrebbe cercato di evitare l’attesa, spesso snervante, dovuta al passaggio del treno che stava giungendo da Reggio Cal. in direzione Catanzaro. Nel frattempo, alla stazione, sembrerebbe che in quel momento fosse già giunto il treno proveniente dalla direzione opposta, ossia lato nord (Catanzaro) e, pertanto, era previsto lì l’incrocio.





L’incauto guidatore, pensando di riuscire a passare prima che le sbarre si abbassassero del tutto, e probabilmente calcolando male i tempi di attraversamento, non avrebbe considerato che lo spazio disponibile era praticamente insufficiente.





La macchina, trovandosi in quelle condizioni di estremo pericolo, è stata parcheggiata lateralmente al passaggio a livello in maniera da non essere urtata dal treno in transito, ed è stata solo l’attenzione e la professionalità dei macchinisti a far sì che il treno fermasse la sua corsa a circa trenta metri dal passaggio a livello e quindi dall’auto.





Il richiamo mediatico sull’accaduto è stato immediato e sul posto si è recato prontamente il personale delle forze dell’ordine, Polizia di Stato del locale Commissariato di PS e della locale Stazione Carabinieri, oltre al personale Rfi che è intervenuto immediatamente mettendosi subito in contatto con la sala operativa.





Dopo qualche minuto di interlocuzioni telefoniche si è riusciti a far alzare le sbarre e consentire al mezzo di transitare fuori dai binari evitando qualsiasi pericolo per l’incolumità pubblica.





Dopo quasi un’ora il traffico è ritornato alla normalità.









Pasquale Rosaci