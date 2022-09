BOVALINO: presentazione della V^ edizione del Premio Letterario Nazionale "Mario La Cava"

BOVALINO (RC), 30 OTT - Si svolgerà stamani, 30 ottobre 2021 alle ore 11,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Bovalino (Rc), la conferenza stampa di presentazione della V^ edizione del Premio Letterario “Mario La Cava” durante la quale saranno rese note le quindici opere letterarie in concorso, opere selezionate dalla giuria composta dagli scrittori: Cinzia Leone e Giuseppe Lupo; dal critico e docente Unical Marco Gatto e da Pasquale Blefari in rappresentanza del Comune di Bovalino e Domenico Calabria in rappresentanza del Caffè Letterario “Mario La Cava”