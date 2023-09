Bovalino-Pro Loco: conto alla rovescia per il “Bovalino Music Festival Summer 2023”

BOVALINO (RC), 28 LUG - Manca veramente poco all’inizio dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Francesco di Paola (4-5-6 agosto 2023), ma a tenere banco in questi giorni è principalmente il programma estivo allestito dalla locale Pro Loco dal titolo “Bovalino Music Festival Summer 2023”, che prevede nelle giornate del 31/7 e del 1/8 due momenti di aggregazione sociale, attrazione musicale e turistica di assoluto valore.

Partiamo dal 31 luglio: il via è previsto alle ore 20.00 con la presentazione del libro di Alfredo Auspici “Scorci i cori”, dialogano con l’autore Alessandra Mazza, Giovanni Ruffo ed Emilio Lupis; si prosegue con l’evento “Food e Drink” che prevede l’allestimento per le vie del paese di stand gastronomici e spazi dedicati ad artigiani e commercianti. Partecipano all’evento la Coldiretti e Campagna amica; prologo della serata sarà la manifestazione dedicata ai più piccoli “Giostre e Giochi”, la grande festa dei bimbi con l’esibizione di artisti di strada, musica e tanto divertimento insieme alla “Combriccola dell’allegria”; ed infine, il momento clou della serata, il concerto in Piazza Camillo Costanzo a partire dalle ore 21 circa del noto artista calabrese “Mimmo Cavallaro” che, con il suo vasto repertorio musicale dal sapore folk, allieterà i presenti e concluderà la prima giornata .

Il 01 agosto, altro importante appuntamento con la musica, ad esibirsi sul palco sarà il gruppo i “Nostalgia 90”, una band musicale molto apprezzata in tutta Italia che ripercorrerà, in un fantasmagorico viaggio musicale fatto di note, decibel e meravigliosi colori, gli anni ’90. Un decennio particolarmente florido che ha fatto la storia della musica italiana ed internazionale, lasciando in tutti indelebili segni di vitalità che ora la gente ha voglia di riscoprire e rivivere. Nel corso della serata non mancheranno aree dedicate a cocktail e cibo tipico locale per i più grandi, ed aree gioco e divertimento per i più piccoli

Con il Bovalino Music & Dance Festival, la Pro Loco vuole creare, in sinergia con le istituzioni, le associazioni e con le realtà imprenditoriali del posto, un trampolino di lancio per la definitiva rinascita del paese, mettendo a disposizione dei numerosi visitatori le eccellenze musicali e gastronomiche del nostro vasto territorio.