Bovalino (RC): "Conca Glauca" e Lions, insieme in un convegno a sfondo sociale

BOVALINO (RC), 05 MAR - Si svolgerà il prossimo giovedì 9 marzo 2023 con inizio alle ore 18, a Bovalino (Rc), presso il Circolo Culturale “Conca Glauca”, ubicato in via Garibaldi n. 220, il convegno dal titolo: “Solidarietà e partecipazione alla Res pubblica”, un incontro organizzato dai Lions di Locri, Roccella e Siderno, in collaborazione con lo stesso Circolo Culturale bovalinse, di cui i principali fautori sono stati Nino Fonti e Franco Ferraro.

Saranno presenti all’incontro, oltre al Presidente del Circolo, Guido Laganà, che farà l’intervento iniziale: il Governatore del Distretto Lions 108 Ya (Calabria, Campania e Basilicata), Franco Scarpino, che esporrà una breve relazione; Il Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, per i saluti di rito; i Presidenti dei Lions di Siderno, Vincenzo Mollica, Lorenzo Maesano del Lions di Roccella Jonica, Aristide Bava di quello di Locri e Giuseppe Ventra, Presidente dell’XI^ Circoscrizione Lions, che faranno i loro rispettivi interventi.

Quindi, in una sede associazionistica culturale divenuta nel tempo uno dei punti focali del territorio della locride, giovedì prossimo, si svilupperà un argomento che ha l’obiettivo di mettere maggiormente in evidenza l’attività svolta dai Lions, attività che grazie al costante impegno propositivo del Governatore Scarpino ha assunto maggior forza e radicamento sul territorio. Obiettivo, divenuto prioritario, è quello di emarginare le politiche legate all’improvvisazione, favorendo di contro -attraverso l’opera messa in campo anche dai Lions- la necessità d’individuare i principali problemi della gente e le risorse necessarie a soddisfarne i reali bisogni. Per mettere questo in atto, appare necessario ed indispensabile procedere ad una sinergica azione con la pubblica amministrazione al fine di sviluppare in maniera positiva le tematiche legate all’ambiente, alla sanità, all’economia, all’istruzione ed alla solidarietà.

E proprio per promuovere questi importanti propositi, nei giorni scorsi a Salerno, il Governatore Scarpino ha illustrato una proposta di legge relativa all’uso ed alla regolamentazione dei social in stretta relazione del service distrettuale “Legalità, responsabilità e cittadinanza”, argomento che sarà riproposto e dibattuto nel corso del convegno di giovedì prossimo.