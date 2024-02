Bovalino: Riuscitissimo l’evento “Natale di vino, la magia in ogni bottiglia”

BOVALINO (RC), 29 DIC - Tanta gente in piazza con grande voglia di socializzare e divertirsi. Il buon vino ha fatto la sua parte dando una mano a riscaldare l’ambiente e l’atmosfera.

Serata magica di gastronomia e musica, ieri sera a Bovalino (Rc) in Piazza Camillo Costanzo dove a partire dalle ore 18, nell’ambito del programma natalizio elaborato dall’amministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco e le tante associazioni del luogo si è svolto l’evento dal titolo “Natale di vino, la magia in ogni bottiglia” Un villaggio natalizio creato ad arte dove si sono potuti degustare i vini delle tante cantine di eccezione esistenti soprattutto nel nostro territorio locrideo. Ad ogni vino degustato è stato abbinato un prodotto gastronomico cucinato al momento dai vari espositori ospitati, per l’occasione natalizia, all’interno delle casine in legno ubicate intorno alla piazza. Uno Show cooking e un calice sotto le stelle per una serata ricca di emozioni, serata resa ancora più avvolgente dalle note diffuse dalla band che ha riproposto in cover sotto la denominazione “Alleria-Tribute band Pino Daniele” le tantissime canzoni del mitico artista napoletano divenuto negli anni un’icona pop della musica italiana ed internazionale.

Sotto la guida e la direzione del Somellier Raffaele Graziano, bovalinese doc, sono state tante le cantine e le aziende agricole che hanno aderito all’iniziativa: Viglianti; Baccellieri; Ceratti; Antonella Lombardo; Lucà; Barone Macrì; Cantine Stoli; Feudo Gagliardi. Accanto a loro le seguenti attività commerciali e gastronomiche: Narghilè (che ha riproposto la bontà delle polpette con la polenta); Nando Truck’s (pasta alla carbonara); Botteghe Spagnole (caldarroste); il Quadrifoglio (baccalà della nonna); Salumificio Muscatello (frittole); Dr. Beer (fagioli e salsiccia); Pro Loco Bovalino (stocco); Pizza gourmet (pizze con suino nero); Little big Christmas house (torrone); Royal bar (arrosticini).

Ad allietare la serata, come dicevamo prima, la band-cover che ha riproposto le inossidabili canzoni di Pino Daniele: Alleria, je so pazzo, napule è, a me me piace ‘o blues, quando, na tazzulilla e cafè, io per lei, potesse essere allero, quanno chiove ecc…, tutti pezzi che hanno coinvolto i presenti e tenuto alto il livello di gradimento della serata. Particolarmente contento della buona riuscita della manifestazione l’Assessore alle Politiche sociali, Bruno Federico che sin dall’inizio del periodo natalizio ha “piantato tenda” in piazza Costanzo per seguire e coordinare in prima persona i lavori di ogni singolo evento. “Sono particolarmente felice e contento dell’ottima riuscita della serata di ieri, un evento che s’incastona bene nel programma dal titolo “Christmas Light’s Square 2023 - V^ edizione”, una manifestazione che è diventata ormai un appuntamento fisso per Bovalino. Un ringraziamento lo voglio rivolgere soprattutto alla gente che ha partecipato numerosa ad ogni appuntamento e a tutte le associazioni che si stanno prendendo cura dei vari eventi serali, quindi: ANAS (Associazione nazionale di azione sociale), Pro Loco, Italia night & Day e tutte le altre che, insieme ai numerosi commercianti che hanno aderito all’iniziativa, si stanno spendendo per la buona riuscita del natale bovalinese. Ieri è stata una serata molto apprezzata e partecipata e che si è protratta fino a tarda sera riscuotendo l’apprezzamento dei cittadini presenti. E’ indubbiamente un risultato che va condiviso con tutte le componenti che, come ho detto prima, hanno collaborato fattivamente al raggiungimento di questo risultato. Mi fa altrettanto tanto piacere sapere che la gente è rimasta contenta della degustazione dei vini e dell’ottimo cibo cucinato al momento, una buona tradizione che continua nel tempo e che speriamo di conservare a lungo. Non di meno la musica e le canzoni di Pino Daniele, un mito che ha lasciato un segno nel panorama non solo nazionale ma anche internazionale, riproposto in maniera encomiabile dalla band che ha suonato ininterrottamente per oltre due ore”





Pasquale Rosaci