Bovalino: si prepara il suo ingresso nella rete “Borghi Autentici d’Italia”.

BOVALINO (RC), 27 FEB - Sulla scia del tavolo tecnico già tenutosi nel mese di luglio 2022, proseguono gli incontri preparatori sul tema “turismo, economia, e sviluppo identitario del territorio bovalinese”. L’attività, che sarà realizzata nel breve termine, è legata soprattutto all’ingresso del Comune di Bovalino (primo dell’intera provincia reggina) all’interno della rete dei “Borghi Autentici d’Italia”, un’Associazione d’interesse nazionale che annovera già oltre 200 comuni di ben 16 regioni diverse. Per Bovalino, e ancor più per l’antico borgo di Bovalino superiore, si tratta di un importante riconoscimento che aumenta notevolmente il pregio ed il valore di un luogo e di una comunità che si sono sempre distinti, nei vari ambiti, nel corso degli anni.

L’incontro si è svolto, ieri, all’interno dell’Aula Consiliare con inizio alle ore 16.30, vi hanno preso parte oltre al Sindaco, Vincenzo Maesano, accompagnato dal Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici, Cinzia Cataldo, dall’Assessore alla Cultura, Pasquale Blefari e dall’Assessore alle Politiche sociali, Bruno Federico, anche i rappresentanti della locale Pro Loco, con in testa il Presidente, Antonio Crisafi ed alcuni componenti il direttivo, e numerose associazioni, imprenditori e commercianti locali che, come sempre, hanno garantito la presenza ed il fattivo supporto -materiale e logistico- alla realizzazione dell’evento.

“La promozione del territorio è per tutti noi un’attività molto importante e da sfruttare appieno -ha detto il Sindaco Maesano- perché quando si parla di promozione del territorio si parla sotto diversi aspetti e non solo da quello paesaggistico ed ambientale, ma anche materiale, perché investe l’ambito della cultura, della storia e delle tradizioni popolari che non possono e non devono assolutamente essere dimenticati o, peggio ancora, andare dispersi. Il tavolo che abbiamo aperto, anche se appare istituzionalizzato, è aperto a tutti coloro che hanno interessi in campo ed intendono partecipare al progetto condividendone i presupposti e le finalità. Questo, dopo l’eccellente riuscita del programma natalizio e di quello appena conclusosi del carnevale, rappresenta un altro appuntamento che la nostra comunità deve saper sfruttare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo già prefissati. Il momento clou ci sarà sabato 1 aprile 2023, in tale data -concordata con la presidente dell’Associazione “Borghi Autentici d’Italia”, Dottoressa Rosanna Mazzia, Sindaco di Roseto Capo Spulico (Cs), si concretizzerà ufficialmente l’ingresso di Bovalino e della sua comunità all’interno della rete dei paesi “autentici”, con la consegna del logo e delle tabelle indicative che ne certificano l’appartenenza, e di questo, ovviamente, ne andiamo fieri ed orgogliosi. Proprio in previsione di questa giornata posso già anticipare che abbiamo pensato di realizzare anche alcuni video professionali (2 di breve durata, circa 2 minuti ed uno di durata maggiore, circa 30 minuti) che saranno divulgati sui principali social attraverso i canali istituzionali che saranno a breve creati. Oggetto dei video saranno certamente le principali manifestazioni svolte nel corso dell’anno: Festa di San Francesco; dell’Immacolata a Bovalino superiore; dell’Infiorata, divenuta ormai nota grazie proprio ai social e di tante altre occasioni che hanno avuto il paese al centro dell’interesse pubblico”

La parola è poi passata all’Assessore alla Cultura, Pasquale Blefari che ha sinteticamente illustrato la bozza del crono-programma della giornata del 1° aprile. La location che darà il via all’evento sarà quella di Bovalino superiore e del Castello Normanno in particolare, in questo luogo si svolgerà la cerimonia di accoglienza degli ospiti (ore 10.30); seguirà una visita guidata dell’antico borgo (ore 11.00), grazie all’ausilio già collaudato degli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore “Francesco La Cava”. Terminata la visita guidata si ritornerà al castello -all’interno delle due aree scoperte- per visitare gli stand espositivi che saranno allestiti per l’occasione. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16.00, presso l’aula consiliare del Comune, ci sarà la consegna ufficiale del logo e la decretazione ufficiale dell’ingresso di Bovalino all’interno dell’ “Associazione dei Borghi Autentici d’Italia”

Numerosi gli interventi da parte dei presenti che hanno evidenziato una gran voglia di partecipare e mettersi in gioco. Particolarmente apprezzata la proposta di partecipazione fatta dal rappresentante dell’Associazione “Il cammino brasiliano”, rinomata associazione che effettua periodicamente percorsi di fede realizzati tra storia e paesaggi incantevoli. Appuntamento, quindi, alla prossima riunione che si svolgerà a breve, per mettere maggiormente a punto l’intera organizzazione dell’evento.

Pasquale Rosaci