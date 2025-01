Bovalino-Società: Don Samir parte per il Guatemala. Il saluto commosso del Sindaco Vincenzo Maesano.

(Riceviamo e pubblichiamo)

Caro Samir,

è con il cuore colmo di emozione che scrivo questo breve messaggio per testimoniarti la stima e la vicinanza mia personale e quella di tutta Bovalino.

È un saluto triste, amaro e complicato ma lo voglio fare, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e della comunità che rappresento con in mente l’immagine del sorriso che hai regalato ai nostri figli e, attraverso loro, alle nostre famiglie.

Dove sarai usa lo stesso amore che hai messo qui, in questa comunità e vedrai che conserverai ancora più bello, vivo e intenso il ricordo di Bovalino. Porta con te ciò che hai trovato nella nostra comunità: amore, accoglienza, ospitalità e vivacità. Sappiamo entrambi che le persone passano e ciò che rimane per sempre sono le loro idee e le loro gesta. Per questo Samir il tuo ricordo vivrà sempre in noi e nella nostra Bovalino grazie a tutto ciò che hai fatto, con la consapevolezza che abbiamo l’onore e l’onere di custodirlo e portarlo avanti.

Ti potrei dire tanto altro ma una cosa su tutte ti renderà felice anche in questo momento di distacco: Bovalino ti ha affidato i suoi giovani, i suoi figli. Nessun gesto è più bello, profondo, caritatevole e pieno di amore di questo! Sii orgoglioso di ciò e sappi che rimarrai per sempre uno di noi: un bovalinese legato indissolubilmente alla sua città!

Abbiamo la certezza che ci porterai sempre nel tuo cuore e nelle tue preghiere; mentre noi alimenteremo sempre la speranza di poterti un giorno riabbracciare. Buon viaggio caro Samir.

Bovalino, lì 05 gennaio 2025

Il Sindaco, Avv. Vincenzo Maesano