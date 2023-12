Bovalino: "Stop al bullismo e al cyberbullismo". Si discuterà con i ragazzi su questa emergenza sociale.

BOVALINO (RC), 07 NOV - E' ormai noto che il cyberbullismo è la manifestazione in rete di uno o più fenomeni meglio noti come “atti di bullismo”. Quest'ultimo è prevalentemente caratterizzato da azioni spesso violente e intimidatorie messe in atto da un soggetto (bullo) contro persone per lo più deboli e psicologicamente fragili (bullizzato) che diventa, così, la sua vittima preferita. Le azioni riguardano spesso molestie verbali, aggressioni fisiche e persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico o lavorativo, ma non solo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di intrufolarsi facilmente nelle case delle vittime, nei loro sistemi di comunicazione (pc e smartphone) e di materializzarsi in ogni momento della giornata creando enormi problemi non solo dal punto di vista materiale, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto psicologico, quindi si tratta di un problema grave e serio che ha forti ripercussioni sul tessuto sociale. Quando si verificano queste condizioni possiamo dire che il bullismo diventa cyberbullismo e può essere esercitato da una singola persona o anche da un gruppo che, forti della conoscenza informatica e tecnologica, mettono in atto il proprio piano di sopraffazione tendente a rendere inerme l’altra persona.

E’ da circa un ventennio che le Istituzioni varie (Regioni, Province, Comuni, Scuole, Servizi Sociali, Parrocchie, Forze dell’Ordine ecc.) fanno quadrato per cercare di contrastarne il suo dilagante proliferare all’interno della società civile e lo fanno in ogni modo, consapevoli della grande sofferenza che viene causata ai ragazzi. Ed è per questo che presso il Comune di Bovalino, nella giornata di sabato 11/11/2023, all’interno dell’Aula Consiliare, con inizio alle ore 09.00, avrà luogo un importante incontro dal titolo “STOP BULLISMO E CYBERBULLISMO. La vera forza non è violenza! Insieme per dire no al bullismo ed al cyberbullismo”, promosso ed organizzato in sinergia da: Comune di Bovalino; Garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza; Istituto Comprensivo “Mario La Cava”, per discutere e dibattere sul tema alla presenza dei ragazzi delle seconde classi della Scuola Secondaria di Primo grado, riflettendo anche alla luce di qualche personale testimonianza.

Interverranno: Vincenzo Maesano, Sindaco del Comune di Bovalino; Rosalba Antonella Zurzolo, Dirigente scolastica “I.C. Mario La Cava” di Bovalino; Francesca Racco, Garante Comunale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Bovalino; Carmen Caccamo, Assistente sociale ATS Locri; Rosa Calveri, Referente Bullismo e Cyberbullismo I.C. “Mario La Cava-Bovalino; Don Samir Vega Morad, Parrocchia San Nicola di Bari-Bovalino. Sarà una giornata senz’altro utile per porre l’accento sull’uso corretto dei principali mezzi elettronici ed informatici e dei più sofisticati sistemi di comunicazione, spronando ragazzi ed adulti a farne un uso responsabile al fine di avere in futuro una società più consapevole del fatto che la vera forza è solo e soltanto…il rispetto!

Pasquale Rosaci