Bovalino: torneo “Ciccio Marzano”. Mostra fotografica e di documenti storici a 40 anni dalla prima edizione (VIDEO).

BOVALINO (RC), 03 LUG - E’ un tuffo inebriante nell’angolo dei ricordi di ogni sportivo bovalinese. Parliamo della Mostra fotografica “Ciccio Marzano”…40 anni dopo! una esposizione di fotografie, documenti e cimeli divenuti ormai “storici” che esaltano non solo lo spirito sportivo ma anche quello sociale e civile di un paese intero che ha vissuto, appunto nei decenni passati (ci riferiamo soprattutto agli anni ’70 e ’80), uno splendore unico che ha fatto di Bovalino un polo di attrazione turistico, commerciale ed anche sportivo di assoluto pregio, divenendo nel tempo riferimento per tutti i paesi della provincia reggina.

La location che ospita la mostra è ubicata sul Corso Umberto I° a Bovalino e aprirà ufficialmente i battenti mercoledì prossimo 05 luglio 2023 per rimanere aperta fino alla fine del mese. Sarà possibile visitare la mostra a partire dalle ore 19 di ogni giorno. Il “Ciccio Marzano” è stato un Torneo Calcistico (categoria Allievi) di assoluto prestigio e livello non solo regionale ma, addirittura, nazionale. Infatti, negli anni ormai passati (sono più di 30!) molte sono state le realtà sportive, anche professionistiche, che hanno accostato il loro nome a quello di “Ciccio Marzano”, pensiamo alla Fiorentina, al Foggia, al Messina, alla Roma, al Catanzaro, alla Reggina, al Lecce e al Cosenza, giusto per citarne alcune, ma anche tante società del circuito minore calabrese che si contendevano la possibilità di prendere parte al prestigioso torneo. Ancora in tanti, andando in giro per la Calabria, chiedono che fine abbia fatto quel “famoso” torneo intitolato alla memoria di “Ciccio Marzano”, una vetrina dal valore inestimabile che, per i giovani in erba, rappresentava un trampolino di lancio verso un futuro ricco di valori e di soddisfazioni sportive.

Il Torneo “Ciccio Marzano” ha visto la luce nel lontano 1983 ed ha proseguito nel suo percorso sportivo fino al 1988 per poi subire un primo stop nei due anni successivi (’89 e ’90), nel 1991 la ripresa con la vittoria del torneo da parte della formazione locale della Bovalinese e nel 1992, purtroppo, l’ultima edizione… poi il buio pesto. Motivazioni? soprattutto economiche e poi anche di fatiscenza dell’impianto sportivo (che perdurano ancora oggi!); condizioni ritenute insormontabili, che non hanno consentito agli organizzatori di riprendere l’attività, una rinuncia presa e subita a malincuore da tutti gli sportivi bovalinesi che a questo torneo erano particolarmente legati ed affezionati. Tra i vari ricordi ci piace citare il premio consegnato a Giovanni Trapattoni e la presenza costante di Oreste Granillo allora Presidente regionale Coni cui è stato poi intitolato lo Stadio Comunale di Reggio Calabria, ma anche di Franco De Domenico, bovalinese doc e noto dirigente FIGC, quasi sempre presente al “Granillo” negli anni d’oro (serie A) della Reggina Calcio con alla presidenza quel Lillo Foti oggi rimpianto un pò da tutti. Moltissimi anche i ragazzi, che proprio grazie al torneo “Ciccio Marzano” sono riusciti a mettersi in mostra e spiccare il volo tra i professionisti, è il caso di Luca Altomare (classe 1972), giocatore napoletano messosi in luce anche nel famoso Napoli di Maradona, e di Massimiliano Corrado (classe 1971) che ha militato nella massima serie con la maglia del Genoa.

La Fondazione “Ciccio Marzano” è stata costituita il 13/11/1986 con atto stilato dal notaio Caiazzo e registrato a Locri il giorno seguente al n. 3529 Vol. 190 Mod.5, si tratta di una Associazione senza fini di lucro che si prefigge la promozione di qualsiasi attività nei settori dello sport, della cultura e della ricreazione e delle attività sociali ed umanitarie. Ci piace ricordare, anche, che prima dell’inizio di ogni edizione si celebrava il rito del “giuramento” all’osservanza delle regole sportive e di vita, ne riportiamo di seguito la formula: “Nello spirito che ha sempre contraddistinto i veri sportivi, scevri da ogni forma di violenza e di interessi che esuli dal contesto prettamente agonistico…GIURIAMO…che ci accingiamo a disputare la…edizione del torneo “Ciccio Marzano” osservando e perseguendo scrupolosamente ogni intento che esalti la lealtà sportiva, la disciplina ed il rispetto degli avversari”

L’appuntamento per tutti gli sportivi, quindi, è per mercoledì 05 luglio, giorno dell’inaugurazione ufficiale della Mostra “Ciccio Marzano”…non mancate!





Pasquale Rosaci