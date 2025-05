Brescia Calcio deferito. Il club annuncia battaglia legale: "Abbiamo rispettato le scadenze"

Tempo di lettura: ~3 min

Brescia Calcio deferito per presunte irregolarità amministrative. Il club annuncia battaglia legale: "Abbiamo rispettato le scadenze"

Brescia, 22 maggio 2025 — Nuove nubi si addensano sul cielo del calcio italiano. Il Brescia Calcio S.p.A. è stato deferito dalla Procura Federale alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale per presunte violazioni amministrative legate a ritardi nei versamenti di ritenute Irpef e contributi Inps. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha però respinto con forza ogni accusa, annunciando ricorso in ogni sede utile.

Cosa è successo

La segnalazione è arrivata dalla Co.Vi.So.C., l’organo di vigilanza sui bilanci delle società calcistiche. Secondo quanto comunicato dalla FIGC, Massimo Cellino, presidente del Brescia, e Edoardo Cellino, consigliere delegato, non avrebbero adempiuto correttamente al pagamento delle imposte relative ai mesi di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, entro le scadenze previste: il 17 febbraio e il 16 aprile 2025.

Il deferimento riguarda il club lombardo sia a titolo di responsabilità diretta — per le presunte inadempienze dei propri rappresentanti — sia a titolo di responsabilità propria, un'aggravante che potrebbe pesare sull’eventuale sanzione.

Insieme al Brescia, è stato deferito anche il Trapani Calcio (Serie C - Girone C) per analoghe irregolarità amministrative, che coinvolgono i dirigenti Valerio Antonini e Vito Giacalone.

La risposta del Brescia

In una nota ufficiale, il Brescia Calcio ha respinto ogni addebito:

"A seguito delle notizie di stampa emerse in data odierna e dell’avviso di conclusione delle indagini ricevuto dalla F.I.G.C., Brescia Calcio S.p.a. comunica che ricorrerà in qualsiasi sede sportiva e, qualora necessario, extra-sportiva, per tutelare la propria posizione. Riteniamo di aver adempiuto correttamente alle scadenze federali e di aver agito in conformità alle norme statali e sportive."

Una presa di posizione decisa che conferma la volontà del club di difendersi con determinazione, ribadendo il rispetto delle regole e delle scadenze.

Quali sono i rischi?

In attesa del giudizio del Tribunale Federale Nazionale, le società coinvolte rischiano sanzioni economiche, punti di penalizzazione in classifica, o in casi estremi, l'esclusione dalle competizioni. Tuttavia, il procedimento è ancora nelle sue fasi iniziali, e sarà il collegio giudicante a valutare l’effettiva gravità delle presunte violazioni.

Un momento delicato per il calcio italiano

Il deferimento del Brescia arriva in un momento particolarmente sensibile per il sistema calcio, sempre più sotto la lente d’ingrandimento degli organi federali sul fronte della trasparenza gestionale. Le prossime settimane saranno cruciali per capire gli sviluppi di una vicenda che potrebbe avere ripercussioni anche sul prossimo campionato di Serie B.

