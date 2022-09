Bruciata l'auto del Comune di Falerna. Sindaco: episodio che si aggiunge ad altri messaggi sinistri

FALERNA, 20 LUG - Ignoti si sono introdotti la notte scorsa nel cortile del Municipio di Falerna ed hanno danneggiato l'auto del Comune. Un gesto che giunge dopo che il sindaco Daniele Menniti aveva espresso l'intenzione di chiedere l'audizione al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



"Un altro episodio - afferma Menniti - che si aggiunge ad altri, messaggi sinistri per i quali l'Amministrazione nella persona del Sindaco, ha ritenuto dover ricorrere alle autorevoli istituzioni di vertice, Prefettura e Questura, per cercare di poter arginare la deriva che per mancato controllo si sta innescando.



Noi non siamo stati sorteggiati, ma siamo stati votati dai cittadini e quindi continueremo a tenere la batta diritta, nonostante gli incredibili tentativi di destabilizzazione che giungono sorprendentemente anche da ambienti insospettabili".