Bruciava pneumatici. Denunciato dai Carabinieri Forestale di Montalto

COSENZA 2 GIU - I Carabinieri forestale della Stazione di Montalto Uffugo hanno denunciato nei giorni scorsi un manovale boscaiolo ritenuto responsabile di aver smaltito illecitamente, tramite combustione, alcuni scarti di copertoni di mezzi d’opera, bruciati all’interno di un cumulo di scarti agricoli.



La denuncia è scaturita a seguito della segnalazione di alcuni cittadini della zona, i quali nei giorni scorsi hanno notato l’uomo nel mentre appiccava il fuoco ad un cumulo di rifiuti vegetali, utilizzando come combustibile diversi pneumatici fuori uso. Azione questa che ha provocato forti esalazioni e molestie olfattive all’intera popolazione residente.



L’attenzione dei cittadini è stata attirata da una densa nube di fumo proveniente dalla “Via dei Faggi” del comune di Montalto Uffugo dove da tempo era in corso un taglio boschivo di un castagneto. Pertanto i militari dopo aver recepito le lamentele hanno identificato l’autore dello smaltimento degli scarti vegetali che aveva adoperato come combustibile materiali speciali altamente dannosi per l’ambiente e la salute pubblica.

In particolare dal successivo sopralluogo effettuato nella catasta di sterpaglie alla quale il boscaiolo aveva dato fuoco, posta a ridosso delle abitazioni, sono stati rinvenuti gli scarti ferrosi di pneumatici non ancora totalmente distrutti dalle fiamme.

Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza dell’uomo, si è provveduto a sequestrare gli scarti dei rifiuti anche per poter procedere ad effettuare le necessarie verifiche finalizzate ad accertare l’eventuale contaminazione del suolo e l’oggettiva caratterizzazione delle sostanze incendiate.