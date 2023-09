Brutto incidente a Catanzaro: auto si ribalta in via Fiume Busento nel quartiere Santo Janni

CATANZARO, 19 AGO. - Un brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Fiume Basento nel quartiere Santo Janni a Catanzaro. Un'auto si è ribaltata, generando una situazione di emergenza. Le autorità sono sul posto per effettuare i rilievi necessari al fine di comprendere l'esatta dinamica dell'incidente.

Fortunatamente, al momento non si sono verificati feriti gravi, tuttavia le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Questa strada, che collega le zone di Catanzaro Sud e Catanzaro Nord, ha già registrato un triste storico di incidenti in passato, alcuni dei quali fatali.

La situazione è in continuo sviluppo e le autorità stanno lavorando per assicurare la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona interessata. Sarà importante attendere ulteriori aggiornamenti per ottenere maggiori dettagli sull'incidente e sulle misure che verranno intraprese per prevenire situazioni simili in futuro.