Cafiero De Raho: Crimine usa il web, intercettazioni a rischio col 5G"

ROMA, 21 MAG - Secondo il procuratore nazionale antimafia occorre prestare attenzione all'utilizzo dei fondi previsti per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza



Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, noto anche come Recovery plan, è un "boccone ghiotto per le mafie" e per questo occorre "prestare attenzione su appalti e società" dei progetti previsti con i fondi europei stanziati per la ripartenza dopo l'emergenza Covid.

"Mafie puntano a soggetti deboli e cercano consenso sociale"

Sempre a proposito della pandemia che ha impoverito numerose famiglie, il procuratore nazionale mette in guardia: la criminalità, secondo Cafiero De Raho, potrebbe approfittarne perché le "mafie puntano ai soggetti più deboli" e "cercano consenso sociale".

"Crimine usa il web, intercettazioni a rischio col 5G"

Sull'operazione della Digos che ha consentito di scoprire un'organizzazione che puntava a riformare il fascismo, Cafiero De Raho ha sottolineato che per quanto riguarda gli estremismi c'è un "ampio monitoraggio sul web”. Ed a questo proposito il procuratore nazionale ha spiegato che “il crimine utilizza il web" e posto il tema delle intercettazioni che sarebbero a rischio col 5G.

Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho a Sky TG24.